Названы самые популярные гастронаправления начала лета

Праздник "Черинянь гаж" в Печорском районе Коми попал в десятку самых популярных направлений для гастрономических путешествий, сообщает агентство "Турстат". 30 июня в деревне Бызовая соберутся фольклорные коллективы и мастера со всего Приуралья.

Финалом праздника станет дегустация рыбных пирогов, которые называются "чериняни". Изначально такие пироги делали на знаковые события в жизни семьи, теперь их пекут по случаю. В каждой деревне свои традиции "чериняней", и, как считают организаторы, чтобы правильно отпраздновать "Черинянь гаж", необходимо попробовать как можно больше разных пирогов.

На празднике будет несколько площадок. Так, на "Рыбной" поляне будет воссоздан быт рыбацкой артели, а на "Мастеровой" будут представлены народные промыслы республики. На отдельной площадке пройдет выступление мастеров художественной самодеятельности.

Также в рейтинг самых "вкусных" событий попал фестиваль St. Petersburg Gourmet Days в Северной столице. Этот праздник стартовал в Петербурге с первого дня лета и продлится до 16 июня. В рамках фестиваля 50 ресторанов города предлагают гостям сеты с особым меню.

Значительное число туристов поедут в Екатеринбург на фестиваль барбекю, в Феодосии туристов заманивают барабулькой на рыбный фестиваль, а в подмосковных Луховицах в конце июня путешественников ждут на праздник огурца.