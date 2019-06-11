Большой процент аварий на новгородском участке трассы М-10 происходит из-за разрушенных, неосвещенных и узких участков дороги. К такому выводу пришла региональная прокуратура, проанализировав результаты проверок.

Трасса М-10 "Россия" продолжает пользоваться популярностью у новгородцев, несмотря на частичное открытие ее платного дублера М-11.

Согласно статистике, в 2018-2019 годах только 55 процентов ДТП на новгородском участке "России" произошло по вине водителей, которые нарушали скоростной режим и правила расположения машин на проезжей части. Остальные происшествия спровоцировали

другие факторы.

- Немаловажное влияние на уровень аварийности оказывает качество дорожного полотна, - комментирует ситуацию прокурор региона Андрей Гуришев. - В ходе проверок установлено, что локальные разрушения покрытия имеются в Чудовском, Новгородском и Валдайском районах. Кроме того, на ряде участков отсутствует надлежащее освещение пеше

ходных переходов.

Вопросы безопасности на трассе М-10 эксперты обсудили в рамках седьмого открытого форума прокуратуры Новгородской области. По мнению специалистов в сфере дорожного хозяйства и представителей надзорных органов, в перспективе снизить уровень аварийности позволит расширение проезжей части дороги. Сейчас на территории региона расположились четыре участка общей протяженностью порядка 150 километров, оснащенные тремя полосами движения. Там отсутствует разграничение встречных потоков транспортных средств. На этих участках произошло 65 процентов всех ДТП, зафиксированных на трассе М-10 в Новгородской области.

В ближайшее время прокуратура потребует от ответственных чиновников починить разрушенные элементы дороги и решить проблему с освещением пешеходных переходов. Что касается узких участков федеральной трассы "Россия", здесь, по мнению экспертов, необходима консолидация сил муниципальных, региональных и федеральных органов власти.

Тем временем

Новгородский участок платной скоростной магистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" ввели в эксплуатацию в июне 2018 года. Полностью трасса должна открыться осенью 2019-го.