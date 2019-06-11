К июлю Минстрой намерен утвердить дорожную карту и концепцию внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства. За этой сложной формулировкой стоит внедрение BIM-моделирования, технологии, позволяющей создавать цифровых двойников зданий. В перспективе использование информационной модели позволит свести к минимуму число ошибок и снизить себестоимость проектирования. Но пока в Петербурге новые технологии массово не применяют. Почему - разбирался корреспондент "РГ".

Не кульманом единым

Архитекторы и проектировщики вручную чертежи уже давно не делают. С конца восьмидесятых годов прошлого века в стране используются специальные графические программы типа "Автокада". Современные их версии позволяют составлять полноценную трехмерную модель здания.

В программе можно спроектировать любую конструкцию, однако это пусть очень мощный, но, по сути, графический редактор. BIM-технологии - это тоже компьютерные программы, но они отличаются от автоматизированного проектирования. Во-первых, такое программное обеспечение создает электронную среду, когда модель объекта есть на нескольких устройствах сразу, и если в проект вносятся изменения, они автоматически отображаются у всех.

Для проектирования это принципиальный момент, ведь в создании проекта даже самого скромного жилого комплекса задействованы десятки человек, кто-то отвечает за фасады, кто-то - за инженерные сети, кто-то - за внутреннюю планировку. Соответственно, если вносятся изменения по расположению водопроводных труб, то это видит вся команда проектировщиков, а не только отдел, связанный с коммуникациями. Тогда исключаются ситуации, когда в одной версии проекта на конкретной части дома прорисована балка, на другой - труба. Сейчас такие случаи нередки, и фактически их исправляют уже на стройплощадке, что, естественно, влияет на качество строительства дома.

Второй важный момент: BIM-технологии при правильной загрузке данных позволяют просчитать параметры необходимых конструкций - толщину колонн, сечение труб. И при корректировке проекта (например, если меняется число этажей) новые параметры система высчитывает автоматически.

Кроме того, создаваемая программами цифровая модель рассчитана не только на этап проектирования, но и на весь жизненный цикл дома, ее можно использовать при строительстве, чтобы понять, в каком темпе ведутся работы, например, есть ли отставание от графика; многие данные могут пригодиться и в период эксплуатации здания. В Петербурге BIM применяют большинство крупных застройщиков, но в основном использование новых технологий ограничивается сферами проектирования и маркетинга.

Чертеж остался

- Внедрение BIM-технологий - это один из ключевых элементов цифровизации строительной отрасли. В том, чтобы застройщики использовали информационные модели, заинтересованность со стороны властей есть. Сейчас разрабатывается нормативная база. Мы находимся в неком переходном периоде, когда все заинтересованные стороны занимаются согласованием новых стандартов и норм, которые позволят привести систему к единообразию. Но пока нормативов нет, каждая компания делает как может. Нельзя сказать, чтобы это было очень плохо, ведь если не будет разных вариантов, не получится выбрать оптимальное решение, которое можно будет использовать дальше, - говорит Алексей Семенов, заведующий кафедрой информационных технологий СПбГАСУ.

BIM-моделирование - крайне привлекательная отрасль для IT-компаний. Программное обеспечение стоит дорого, но проектные организации и застройщики с собственными проектными отделами в штате готовы за это платить. Поэтому производители ПО выводят на рынок все новые программы и приложения. Хотя разработчики регулярно встречаются на профильных конференциях и мило беседуют в кулуарах, они находятся в жесткой конкурентной борьбе, ведь именно сейчас, в период формирования рынка, любой стартап, предложивший максимально удобное решение, имеет шансы стать лидером, задать тот самый стандарт, под который придется подстраиваться остальным. Пока главной целевой аудиторией разработчиков специализированного ПО являются проектировщики и студенты архитектурных вузов.

Через пять лет BIM-моделирование должно быть массово внедрено не только в проектировании, но и в строительстве

Максим Кисельников, генеральный директор Национального центра урбанистики, говорит, что здесь последнее слово остается за регулятором, которым является Минстрой. Эксперт не исключает, что на рынке может быть много программ, но формат, в котором сдаются модели, необходимо выбрать один. Это можно сравнить с текстовыми редакторами, их много, но все позволяют сохранять и открывать файлы разрешения *doc.

Пока же стандарт не выбран, организации-проектировщики используют BIM для своего удобства, а готовые модели представляют на госэкспертизу или застройщикам, являющимся заказчиками проектов, в распечатанном виде или на компакт-диск.

В полной мере BIM-технологии в Петербурге применяются лишь при проектировании уникальных зданиий и сооружений, например, их использовали при создании Лахта-центра. Между тем, согласно плану по цифровой трансформации строительной отрасли, рассчитанному до 2024 года, через пять лет BIM должен быть массово внедрен не только в проектировании, но и в строительстве. В плане прописано, что при переходе на новый формат снижение затрат на строительство должно составить 20 процентов, а планируемое снижение времени на возведение здания - 30 процентов.

- Пока BIM-технологии только внедряются, нельзя сказать, что они удешевляют строительство. Скорее наоборот. Но по мере того, как эта технология будет становиться более популярной и превращаться в стандарт, можно ожидать снижения затрат не только на проектирование, но и на строительство. В первую очередь это будет достигаться за счет предотвращения ошибок, закупки только необходимого количества материалов. Но скажется ли это на цене квадратного метра, зависит от конкретного застройщика и его финансовой стратегии, - отмечает Максим Кисельников.

Не панацея

Тема BIM-технологий сейчас довольно обсуждаема. Ей посвящают конференции, где представляются новые программы и проекты, созданные с их помощью. Архитектурные вузы модернизируют учебные планы и начинают не только преподавать студентам автоматизированное проектирование, но и учат их работать в BIM. Тем не менее эксперты предупреждают: даже когда система будет внедрена повсеместно, революционных изменений ждать не стоит. Например, среди преимуществ BIM часто указывается то, что эта система позволяет контролировать строительную смету и при любой корректировке может быть сразу указана и сумма, в которую обойдутся изменения.

- На самом деле и сейчас внезапно внести изменения в смету в условиях государственной стройки сложно, - говорит Максим Кисельников. - В любом проекте, прошедшем государственную экспертизу, указан полный перечень требуемых стройматериалов, есть справочник оборудования. Соответственно, любая корректировка сметы - это повод для подробного разбирательства, а возможно, и повторной госэкспертизы. Конечно, оцифровка всей документации и возможность сверить в любой момент все данные существенно повысят качество контроля за тратами, но фактически это упростит применение тех процедур, которые существуют и сейчас.

Исполнительный директор Гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова отмечает, что внедрение BIM будет эффективно лишь при условии, что на объекте соблюдаются технологии строительства.

- Человеческий фактор все равно будет присутствовать. Если рабочие прокладывают кабель не там, где прописано в цифровой модели, то это ухудшит качество строительства. Виновата ли в этом программа? Конечно нет. Сможет ли программа отследить нарушение технологии? Тоже нет, - говорит Елена Бодрова.

Эксперт подчеркивает: потенциал BIM-технологий колоссален, но они не смогут разрешить все системные вопросы, которые возникают в строительной отрасли.