Программа "Вологодский гектар" будет расширена

Проект "Вологодский гектар" вызвал ажиотаж. В день старта программы было получено более двухсот заявок. Спустя два месяца в регионе зарезервировано свыше 90 процентов участков, которые были заявлены на первом этапе программы. В связи с повышенным интересом власти Вологодской области приняли решение расширить программу и включить в нее еще три района, об этом сообщил "Российской Газете" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время ПМЭФ.

Программа "Вологодский гектар" не имеет аналогов в России. Ее суть в том, что каждый желающий заняться сельским хозяйством, будь то гражданин, планирующий стать фермером, или владелец фирмы, может бесплатно получить землю в регионе. Ее много. По оценкам регионального правительства, в Вологодской области пустует более 500 тысяч гектаров земли, которая может быть использована под сельскохозяйственные нужды. Причин, по которым земли опустели, много, и они комплексные. Начиная от того, что в войну целыми деревнями уходили на фронт и заканчивая тем, что в Вологодской области, находящейся, по сути, между петербургской и московской агломерациями, среди молодежи сильны урбанистические настроения. Эти тенденции неоднократно анализировались, проводились научные исследования, итогом которых стал комплекс мероприятий по привлечению граждан в сельскую местность Вологодской области.

Так, регион стал первым, кто предложил всем переезжающим подъемные. То есть любой житель российского региона, который примет решение переехать в деревню на Вологодчине, сможет претендовать на 110 тысяч рублей. Сумма взята не с потолка, это десятимесячный прожиточный минимум на человека в регионе.

Процедура выдачи земельных участков также упрощена. В рамках первого этапа программы была создана геоинформационная система, в которую включили участки Вожегодского, Вашкинского, Никольского районов. Все 3300 гектаров, попавшие в первый этап программы, это земли либо в пределах деревень, либо в непосредственной близости от них. Участки можно резервировать удаленно. Учитывая интерес к программе, в регионе приняли решение о ее расширении. В скором времени для резервирования будут доступны участки в Бабаевском, Харовском и Вытегорском районах.

Правила для желающих оформить "вологодский гектар" следующие. Для тех, кто планирует вести личное подсобное хозяйство, предельная площадь участка составляет 2,5 гектара. До 10 гектаров могут получить физические лица, если организуют, например, фермерское хозяйство. Площади до 100 гектаров в регионе готовы выдавать юридическим лицам.

Стоит отметить, что в Вологодской области реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые смогут поднять качество жизни в регионе на новый уровень.

Так, в постоянную практику здесь вошли выездные градостроительные советы. Их проводит лично губернатор, и ключевые проекты обсуждаются именно с ним. Причем принять участие в дискуссии может каждый житель района. Проекты на градсовете утверждают в ходе голосования. Таким образом, жители сами могут сказать, где им нужны ФАП и ФОК.

Градсоветы в таком формате в регионе существуют уже больше года. К слову, на каждом заседании появляются новые болевые точки, что в общем-то неудивительно, ведь длительное время область жила в условиях кризиса, из которого вышла только в последние годы. Сейчас у региона появилась возможность реализовывать любые инфраструктурные начинания. Так, в перечень губернаторских поручений по итогам градсоветов вошло около 1200 проектов, общий объем инвестиций составляет 49 миллиардов рублей.

Параллельно реализуются инфраструктурные нацпроекты. Так, Вологодская область участвует в 51 региональном проекте в рамках реализации 11 национальных проектов. Общий объем их финансирования до 2024 года составит свыше 100 миллиардов рублей. 24,7 миллиарда из этих средств регион получит из регионального бюджета, на долю консолидированного бюджета области приходится 40,8 миллиарда рублей, доля местных бюджетов оценивается в 4,5 миллиарда рублей.

Также в регионе большое внимание уделяется второму этапу программы переселения граждан из аварийного жилья, она затронет тех, чьи многоквартирные дома признали непригодными для проживания после 2017 года. В Вологодской области в рамках этой программы планируется расселить 6,5 тысячи человек.

Инфраструктурные преобразования в Вологодской области затронут практически все населенные пункты. Также в регионе реализуется ряд инициатив по повышению качества жизни в сельских территориях: поселки и деревни оборудуют фонарями, обновляют школьные автобусы. Представить все это несколько лет назад было бы невозможно: область находилась в финансовой яме, сейчас бюджет региона из дефицитного стал профицитным, что и позволило инициировать целую серию инфраструктурных и социальных проектов, которые затронут каждого жителя Вологодской области.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Вологодская область - благодатная земля, в радиусе 500 километров от нас находятся Москва, Санкт-Петербург, все крупнейшие промышленные центры страны.

Вологодчина находится в центре всех транспортных артерий

Северо-Запада России. Здесь и Транссиб, здесь и Волгобалт, здесь и три аэропортовых комплекса, три федеральные трассы. Но плотность населения Вологодской области - всего семь человек на квадратный километр. Поэтому приглашаем всех желающих, приезжайте к нам и обустраивайтесь.