Скандинавский циклон принес в Мурманскую область июньский снег

Скандинавский циклон принес на Кольский полуостров первый июньский снег. Как сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, полуостров попал в тыловую часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии. В соседней Норвегии даже образовались сугробы.

В регионе Северо-Запада 11 июня ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура днем всего от одного до шести градусов тепла. Между тем в прошедшие выходные в Мурманской области воздух прогревался до плюс 25.

Холодная погода с возможными осадками сохранится и 12 июня.

Кроме того, на большинстве рек будут наблюдаться дождевые паводки, когда уровни воды могут повышаться с интенсивностью от 2 до 40 сантиметров в сутки.