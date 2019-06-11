Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

Истребитель Су-27 ВКС России перехватил над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО: RC-135 River Joint ВВС США и шведский Gulfstream.

Иностранные самолеты были замечены российскими средствами ПВО над нейтральными водами Балтики. Им навстречу был поднят истребитель ВКС России из состава дежурных сил.

- Су-27 сблизился с иностранными самолетами-разведчиками, летчик доложил об их идентификации. Далее истребитель сопровождал воздушные суда с соблюдением всех мер безопасности, не допуская нарушения границ воздушного пространства РФ, - пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве отметили, что полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, в Балтийском море проходят военно-морские учения НАТО Baltops-2019. В них принимают участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок из 18 стран. В том числе - впервые за последнее время, - корабли Второго флота США, воссозданного в 2018 году. ВМФ России внимательно следят за маневрами.