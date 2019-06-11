В Архангельске заработал центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес". Предполагается, что его клиенты на любой стадии развития своего дела смогут в режиме "одного окна" получить помощь, которую оказывают государство, регион и муниципалитеты. На этой площадке в итоге будут собраны все институты развития бизнеса.

Такие центры откроются во многих городах с населением более 100 тысяч человек. Всего появится порядка 170 "точек притяжения" для бизнесменов.

- В России работает около 700 институтов развития бизнеса, а мер поддержки, по приблизительным подсчетам, - несколько тысяч. Предприниматель просто не может обо всем этом знать. Источником информации для него станут центры "Мой бизнес", которые подберут предложения под конкретную ситуацию. По сути, это аналог МФЦ для бизнесменов. Они придут в центр и получат все необходимые сведения у своего менеджера. На этих же площадках откроются приемные бизнес-омбудсменов, представительства фондов грантовой поддержки и других институтов, - сообщила директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

Никакой революции не происходит - давно работающая система просто получает новую форму. Поэтому уже известно, какие услуги наиболее популярны, например, у архангельских предпринимателей.

- У нас нет приоритетов, мы с одинаковой заинтересованностью занимаемся регистрацией предпринимателей и продвижением их продукции на экспорт, - отмечает гендиректор агентства регионального развития Архангельской области, на базе которого открылся центр, Максим Заборский. - Главный принцип: не предприниматель ходит по кабинетам и решает вопросы, а наши специалисты идут к нему и дают ответы.

Параллельно с открытием таких центров создается и электронное "единое окно" для бизнеса на сайте госуслуг. Оно будет работать так: предприниматель вводит информацию о себе - и в личном кабинете отображаются все меры поддержки, которые ему подходят.

Центры "Мой бизнес" появляются в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, стартовавшего в этом году. Он предусматривает не только консультативную, но и солидную материальную помощь. А именно недостаток финансов, как показал опрос участников предпринимательской конференции в Архангельске, чаще всего сдерживает развитие их дела.

- Моему бизнесу всего три с небольшим года, - подчеркнула Оксана Гусева, которая за это время смогла возродить обанкротившийся хлебозавод в райцентре Няндоме. - Все началось с гранта в размере 500 тысяч рублей, на который я приобрела печь. С тех пор всегда пользовалась мерами поддержки. Сейчас много программ для стартапов, но для предпринимателей, которые уже нарастили "мышечную массу", их, на мой взгляд, недостаточно. А многие наши предприятия устарели морально и физически, нужны новые технологии и оборудование. Однако все упирается в нехватку денежных средств.

В этом году федеральная финансовая поддержка бизнеса региона выросла в четыре раза. В ближайшее время в микрофинансовую организацию, которая выдает займы предпринимателям Поморья, дополнительно поступят 200 миллионов рублей.

Для каждого предпринимателя подберут предложения под конкретную ситуацию. По сути, это будет аналог МФЦ для бизнесменов

- Мы создаем многоканальную систему финансовой поддержки. Льготное кредитование - важнейшее направление нацпроекта. В этом году мы должны выдать бизнесу один триллион рублей льготных кредитов по ставке 8,5 процента. Если в прошлом году в программе участвовали 15 банков, то в этом - 70. Их список можно найти на сайте Минэкономразвития. Предельный размер кредита на оборотные средства увеличен со 100 миллионов до 500 миллионов рублей. Более того, мы даже сняли ограничения по отсутствию налоговой задолженности, - перечислила представитель МЭР.

Кредитовать будут все сферы, за исключением торговли. Кроме того, малому и среднему бизнесу расширят доступ к фондовому рынку, производственным площадям и госзакупкам.

Напомним, что северные предприниматели давно сетуют на дискриминационные условия ведения бизнеса. Дорогая энергия, сезонная логистика, выплата надбавок работникам и прочие нагрузки не позволяют им успешно конкурировать с коллегами из других регионов на российском рынке.Сейчас, похоже, лед тронулся.

- Национальный проект ставит целью "выравнивание" регионов, поэтому мы постарались максимально учесть их особенности. После долгих споров в проект включили предложения по снижению дифференциации условий ведения бизнеса в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Имеются в виду северные надбавки. Будем стараться совместно с бизнесом уже в этом году найти решение, - пояснила Милена Арсланова.

Мнение

Александр Кологреев, руководитель архангельской производственной компании:

- Процентов пятнадцать нашей продукции идет на экспорт. Мы производим детские кровати из массива березы. И падение рождаемости в стране для нас главная проблема. Поскольку рынок сбыта в России уменьшается, отправляем продукцию в соседние страны - Казахстан, Белоруссию, Грузию, Азербайджан. Но здесь появляется такой фактор, как очень дорогая логистика. Однако у нашего экспортного центра есть программы субсидирования логистики. Для нас эта мера поддержки очень важна, как и организация участия в зарубежных выставках.

Мы стараемся максимально использовать программы для бизнеса и призываем предпринимателей обращаться за такой поддержкой. Это на самом деле работает.