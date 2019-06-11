В Арктике откроют визит-центр для туристов

В национальном парке "Русская Арктика" стартовал новый полевой и туристический сезон. Экспедиционная группа из сотрудников парка и волонтеров Русского географического общества 13 июня отправится в высокую Арктику из Мурманска на атомном ледоколе "50 лет Победы". На его борту также будут туристы, которые направляются к Северному полюсу.

Этим летом острова Земли Франца-Иосифа и Новой Земли посетят клиенты четырех постоянных "высокоширотных" туроператоров и одного нового из Норвегии. Помимо ледокола, придут яхты с туристами из России, Польши и Чехии.

- Туроператоры предлагают пакет, состоящий из посещения Северного Полюса и архипелага Земля Франца-Иосифа, - отмечает директор нацпарка "Русская Арктика" Александр Кирилов. - Обычно в списке обязательных для посещения значится более пятнадцати самых интересных островов - Джексона, Галля, Гукера, Нортбрук, Чампа, Белл и другие. Есть места, где разрешены высадки туристов с оборудованными экологическими тропами, как в "столице" туризма на ЗФИ - бухте Тихая острова Гукера. В других местах разрешен лишь осмотр местности с лодок. Есть локации, которые суда проходят, держась на расстоянии, - как правило, это птичьи базары и лежбища моржей. Все же главная специфика туризма в Арктике, помимо недешевой логистики и изменчивых погодных условий, - экологичность путешествий. Каждый рейс в Арктику сопровождают сотрудники парка, которые следят за соблюдением природоохранных норм, как и экспедиционные гиды.

Эксперты нацпарка на протяжении трех лет ведут мониторинг антропогенного воздействия на архипелаг Земля Франца-Иосифа, чтобы определить количество туристов, которые могут находиться на территории парка без ущерба для окружающей среды.

Самая крупная арктическая заповедная территория в мире 15 июня отметит 10-летие с момента создания. В юбилейный год знаменитым гостем "Русской Арктики" станет путешественник Федор Конюхов. В круизе на самом мощном в мире атомном ледоколе он достигнет Северного полюса и пройдет водами Ледовитого океана к ЗФИ.

Участники научной экспедиции продолжат исследования растительных сообществ на двух архипелагах, возьмут образцы мерзлых грунтов для оценки распределения нефтепродуктов и проведут массовые мероприятия с участием туристов.

Самым ярким событием туристического сезона в Арктике станет открытие визит-центра на острове Гукера. Оно приурочено к 90-летию советской полярной станции "Бухта Тихая".

- Одним из экспонатов и подарков бухте Тихая будет копия "Голубой книги" - своеобразной летописи полярной станции, которая работала даже в годы Второй Мировой. Эта книга содержит автограф Ивана Папанина, запись героя Советского Союза, летчика Михаила Водопьянова, датируемую 1936 годом. Есть отметка о проведении съемок фильма "Два капитана", проходивших и на Земле Франца-Иосифа в 1955 году, - рассказал Александр Кирилов.

Оригинал "Голубой книги" нашелся благодаря сотрудникам Арктического музейно-выставочного центра в Петербурге. Летопись первой советской полярной станции перекупщики продавали на аукционе за значительные деньги.

В июне 2019 года идентичная копия книги отправится в Арктику в ту самую бухту Тихая, откуда много лет назад вывезли оригинал. В копии есть чистые листы для продолжения традиции записей выдающихся посетителей бухты.

После открытия визит-центра в Тихой начнутся работы по созданию самого северного музея в мире в самолетном ангаре. Туристы смогут посетить его уже в 2021 году.

Национальный парк "Русская Арктика" создан в 2009 году и является самой северной охраняемой природной территорией в России. В ее состав входят архипелаг Земля Франца-Иосифа, северная оконечность архипелага Новая Земля с прилегающими островами, а также акватория Баренцева и Карского морей в 200-мильной зоне. В среднем нацпарк в год посещает до полутора тысяч туристов.