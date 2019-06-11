Новости

Почему АвтоВАЗ не возобновит выпуск "классики" 14:14
В Совфеде предложили заменить "мягкую силу" на "силу добра" 13:57
Сенаторы подумают о том, как оградить Россию от псевдоэкологов 13:54
В Москве проверят незаконные точки торговли клубникой 13:49
Памятник Евгению Примакову установят в сквере напротив МИД 13:47
СК Прикамья расследует смерть пенсионера от ожогов в доме престарелых 13:44
Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве страны 13:42
Определены самые популярные курорты для отдыха в кемпингах 13:34
В Петербурге очистили от цемента "пианино для каждого" 13:31
В Арктике откроют визит-центр для туристов 13:23
Оренбургская таможня пресекла ввоз 4100 черепах под видом капусты 13:22
В Барнауле умер бывший мэр города Анатолий Мельников 13:19
Полиция задержала хулигана, устроившего погром в журнале "Сноб" 13:13
В Кузбассе в мусорном баке обнаружено тело младенца 13:11
Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов 13:10
МЧС: С начала года в России сгорели 130 домов, пострадали 88 человек 13:10
Скандинавский циклон принес в Мурманскую область июньский снег 13:10
Названы самые популярные гастронаправления начала лета 13:10
Инвестиции ЕБРР в экономику Беларуси могут превысить 360 млн евро 13:09
Иностранным членам жюри конкурса имени Чайковского упростили работу 13:06
В Прикамье 11-летняя девочка получила сильные ожоги на пикнике 13:02
В Сочи газ в доме взорвался из-за невыключенной духовки 13:01
На российском рынке появилась быстрая и экономичная версия Audi A6 13:00
Крымский суд арестовал четверых активистов "Хизб ут-Тахрир" 12:59
Матвиенко поручила найти деньги на оборудование и зарплаты для МЧС 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
11.06.2019 13:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Арктике откроют визит-центр для туристов

Текст: Диана Титенко (Архангельская область)
В национальном парке "Русская Арктика" стартовал новый полевой и туристический сезон. Экспедиционная группа из сотрудников парка и волонтеров Русского географического общества 13 июня отправится в высокую Арктику из Мурманска на атомном ледоколе "50 лет Победы". На его борту также будут туристы, которые направляются к Северному полюсу.
Фото: Пресс-служба Национального парка "Русская Арктика" Фото: Пресс-служба Национального парка "Русская Арктика"
Фото: Пресс-служба Национального парка "Русская Арктика"

Этим летом острова Земли Франца-Иосифа и Новой Земли посетят клиенты четырех постоянных "высокоширотных" туроператоров и одного нового из Норвегии. Помимо ледокола, придут яхты с туристами из России, Польши и Чехии.

60 ученых отправились в экспедицию в Баренцево море

- Туроператоры предлагают пакет, состоящий из посещения Северного Полюса и архипелага Земля Франца-Иосифа, - отмечает директор нацпарка "Русская Арктика" Александр Кирилов. - Обычно в списке обязательных для посещения значится более пятнадцати самых интересных островов - Джексона, Галля, Гукера, Нортбрук, Чампа, Белл и другие. Есть места, где разрешены высадки туристов с оборудованными экологическими тропами, как в "столице" туризма на ЗФИ - бухте Тихая острова Гукера. В других местах разрешен лишь осмотр местности с лодок. Есть локации, которые суда проходят, держась на расстоянии, - как правило, это птичьи базары и лежбища моржей. Все же главная специфика туризма в Арктике, помимо недешевой логистики и изменчивых погодных условий, - экологичность путешествий. Каждый рейс в Арктику сопровождают сотрудники парка, которые следят за соблюдением природоохранных норм, как и экспедиционные гиды.

Эксперты нацпарка на протяжении трех лет ведут мониторинг антропогенного воздействия на архипелаг Земля Франца-Иосифа, чтобы определить количество туристов, которые могут находиться на территории парка без ущерба для окружающей среды.

Самая крупная арктическая заповедная территория в мире 15 июня отметит 10-летие с момента создания. В юбилейный год знаменитым гостем "Русской Арктики" станет путешественник Федор Конюхов. В круизе на самом мощном в мире атомном ледоколе он достигнет Северного полюса и пройдет водами Ледовитого океана к ЗФИ.

Участники научной экспедиции продолжат исследования растительных сообществ на двух архипелагах, возьмут образцы мерзлых грунтов для оценки распределения нефтепродуктов и проведут массовые мероприятия с участием туристов.

Самым ярким событием туристического сезона в Арктике станет открытие визит-центра на острове Гукера. Оно приурочено к 90-летию советской полярной станции "Бухта Тихая".

Фото: Николай Гернет
Консорциум на базе САФУ разработает технологии для арктической среды

- Одним из экспонатов и подарков бухте Тихая будет копия "Голубой книги" - своеобразной летописи полярной станции, которая работала даже в годы Второй Мировой. Эта книга содержит автограф Ивана Папанина, запись героя Советского Союза, летчика Михаила Водопьянова, датируемую 1936 годом. Есть отметка о проведении съемок фильма "Два капитана", проходивших и на Земле Франца-Иосифа в 1955 году, - рассказал Александр Кирилов.

Оригинал "Голубой книги" нашелся благодаря сотрудникам Арктического музейно-выставочного центра в Петербурге. Летопись первой советской полярной станции перекупщики продавали на аукционе за значительные деньги.

В июне 2019 года идентичная копия книги отправится в Арктику в ту самую бухту Тихая, откуда много лет назад вывезли оригинал. В копии есть чистые листы для продолжения традиции записей выдающихся посетителей бухты.

После открытия визит-центра в Тихой начнутся работы по созданию самого северного музея в мире в самолетном ангаре. Туристы смогут посетить его уже в 2021 году.

Национальный парк "Русская Арктика" создан в 2009 году и является самой северной охраняемой природной территорией в России. В ее состав входят архипелаг Земля Франца-Иосифа, северная оконечность архипелага Новая Земля с прилегающими островами, а также акватория Баренцева и Карского морей в 200-мильной зоне. В среднем нацпарк в год посещает до полутора тысяч туристов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко обсудила с генпрокурором дело Голунова
В Махачкале возбудили дело по факту гибели людей на танкере
Опубликовано видео перехвата самолетов США и Швеции над Балтикой
Курс евро опустился ниже 73 рублей
Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах