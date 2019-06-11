Песчаная пустыня в Мурманской области возле села Кузомень, возникшая около века назад на месте уничтоженного леса в устье реки Варзуги, больше не расширяется. Во многом это произошло благодаря лесовосстановительным работам, которые проводятся в Кузоменских песках в течение последних четырех лет, рассказал участковый лесничий Варзужского участка Терского лесничества Геннадий Вишняков.

Побережье Белого моря, в которое впадает Варзуга, знаменито рыбалкой и прекрасными сосновыми лесами. Но в районе Кузомени сосняки обрываются, и перед глазами путешественника возникает диковинное зрелище - песчаная пустыня площадью около 1600 гектаров с дюнами, местами поросшими редкой травой.

До сих пор невозможно точно сказать, что стало причиной ее возникновения, но большинство исследователей уверены, что виновником этого стал человек. Здесь вырубались леса ради выпаривания морской воды для получения соли, неограниченно выпасали скот. В итоге не осталось ни леса, ни даже почвы.

Несколько сот лет назад в устье Варзуги поселились люди. Места здесь были богаты рыбой и дичью, поэтому село быстро развивалось и стало очень большим для Кольского Севера - в период расцвета в нем жили более 800 человек, которые содержали много скота - коров, лошадей, овец и оленей. Некоторые семьи владели оленьими стадами в несколько десятков голов. Нагрузка на почвы стала высокой. Кроме того, когда-то здесь произошел лесной пожар, следы которого можно увидеть во многих местах. Село стояло на конусе выноса реки, поэтому почвы здесь песчаные, очень легкие, подверженные разрушению. Свою роль сыграл и климат: здесь почти всегда дуют сильные ветры, безветрие случается очень редко и продолжается несколько часов, максимум сутки. Все это в итоге привело к тому, что лес и почвенный покров оказались уничтоженными, и на их месте возникла пустыня, которая наступала на окружающий лес и реку.

До сих пор причина возникновения пустыни не определена, но большинство исследователей уверены, что виновником стал человек

Это продолжалось многие десятилетия. В 80-х годах минувшего века началась разработка методов восстановления леса в окрестностях Кузомени. Годы усилий принесли результат: благодаря созданной лесовосстановителями защитной полосе из саженцев деревьев наступление пустыни на лес практически прекратилось.

Правда, процессы эрозии в Кузоменской пустыне не остановлены. Они продолжаются в нынешних пределах пустыни и зависят от направления ветра: куда он дует, туда и идут пески.

- Большая часть песка, который перемещается по пустыне, попадает в реку, - добавляет лесничий. - В итоге Варзуга мелеет. А поскольку количество воды, которую она несет, остается неизменным, то река разливается вширь и меняет русло. Это привело к тому, что вода подступила к самому селу Кузомень и уже начинает смывать его постройки. Это стало серьезной проблемой. В этом году был разработан проект берего-укрепления и углубления русла реки, остается найти для него средства. У нас уже уплыла одна баня, на очереди вторая. Если не принять срочных мер, то в течение ближайших 15 лет будет смыто около десятка домов, а в дальней перспективе Кузомень может превратиться в остров. Еще одна проблема в том, что обмеление устья реки становится преградой для захода в нее семги из моря.

Чтобы преградить путь пескам, необходимо продолжать лесовосстановление. И конечно финансирование, которого сейчас нет.