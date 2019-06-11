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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге к "Алым парусам" сняли леса с Ростральной колонны

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса. Но это временно и сразу после праздника реставрация продолжится, сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

В ведомстве отмечают, что реставрации скульптур Невы и Волхова, которые украшают колонну, находятся еще в самой ранней стадии, пока лишь они отчищены от пыли и грязи, также проведена расшивка трещин.

Завершить реставрацию планируется к концу августа 2019-го года.

Фото: iStock
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Временное прекращение реставрации и демонтаж лесов в КГИОП объяснили праздником и телевизионной трансляцией.

Стрелка Васильевского острова, где находятся колонны, в сценарии праздника играет одну из важных ролей, здесь выступают музыкальные группы и гуляют выпускники. Также со стрелки прекрасно виден тот самый бриг с алыми парусами, который дал название празднику.

В честь дня выпускников в Петербурге традиционно зажигают Ростральные колонны. Это делается лишь на самых главных городских праздниках.

Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в Петербурге 23 июня. Обычно выпускников чествуют в первую субботу после вручения аттестатов, но в этом году дата выпадает на 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Власти города посчитали неправильным устраивать праздник в такой день и перенесли его на воскресенье.

На "Алые паруса" собираются все выпускники петербургских школ, также приезжают победители олимпиад и творческих конкурсов из других регионов. Часть центральных площадок перекрывается, вход туда осуществляется по пригласительным. Выпускникам петербургских школ выдают традиционно два пригласительных, один - для себя, второй можно отдать кому-то из родителей или пригласить кого-то из друзей

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