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11.06.2019 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге в контейнерах с консервами нашли 400 кг кокаина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В этих мешках были обнаружены пакеты с кокаином. Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы В этих мешках были обнаружены пакеты с кокаином. Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы
В этих мешках были обнаружены пакеты с кокаином. Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

В Морском порту Петербурга таможенники обнаружили 400 килограммов кокаина. Общая стоимость партии на черном рынке превышает 4,5 миллиарда рублей, груз прибыл из Эквадора, сообщает Федеральная таможенная служба.

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По данным ведомства, в обнаруженной партии 2,5 миллиона доз. В спецоперации по выявлению канала контрабанды были задействованы сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен, а также полиции Петербурга.

Наркотики были спрятаны в упаковках с консервами. Кокаин перевозили в полиэтиленовых мешках, внутри были обнаружены расфасованные брикеты с наркотиками. Каждый сверток весил около килограмма.

Сейчас таможенники и полицейские выявляют людей, которые были связаны с поставкой наркотиков в Россию и выясняют, куда далее планировалось направить брикеты с кокаином.

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