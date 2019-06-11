В Петербурге в контейнерах с консервами нашли 400 кг кокаина

В этих мешках были обнаружены пакеты с кокаином. Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

В Морском порту Петербурга таможенники обнаружили 400 килограммов кокаина. Общая стоимость партии на черном рынке превышает 4,5 миллиарда рублей, груз прибыл из Эквадора, сообщает Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства, в обнаруженной партии 2,5 миллиона доз. В спецоперации по выявлению канала контрабанды были задействованы сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен, а также полиции Петербурга.

Наркотики были спрятаны в упаковках с консервами. Кокаин перевозили в полиэтиленовых мешках, внутри были обнаружены расфасованные брикеты с наркотиками. Каждый сверток весил около килограмма.

Сейчас таможенники и полицейские выявляют людей, которые были связаны с поставкой наркотиков в Россию и выясняют, куда далее планировалось направить брикеты с кокаином.