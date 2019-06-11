В Петербурге ищут и находят способы выводить на рынок труда людей с тяжелой инвалидностью и помогать им в трудоустройстве. О результатах решения проблемы рассказали сотрудники Центра социально-трудовой адаптации инвалидов "МастерОК".

Городская программа социальной занятости инвалидов была запущена в прошлом году. Она позволяет трудоустроить граждан, имеющих инвалидность 1-й и 2-й групп, в том числе и тех, у кого есть ментальные нарушения или серьезные расстройства опорно-двигательного аппарата. Им как раз сложно самостоятельно трудоустроиться.

Инвалиды, желающие адаптироваться в социуме, в основном получают трудовые навыки в центрах реабилитации. Однако выйти после этого обучения на открытый рынок труда им не так-то просто, говорят эксперты. Чтобы решить эту проблему, и была разработана новая программа.

Как она действует? Центр "МастерОК" заключает с инвалидами срочный трудовой договор на шесть месяцев. Сначала от 40 до 95 процентов работы они выполняют вместе со своими мастерами-инструкторами. Это так называемое сопровождаемое трудоустройство.Сегодня в центре "МастерОК" три группы. В одной занимаются столярными работами, во второй - батиком, в третьей - упаковкой и сборкой различных товаров.

26-летний Виктор Веселов пришел в "МастерОК" три года назад. За это время он настолько основательно освоил столярные операции, что стал помощником мастера. А кроме того - устроился курьером.

- Живем мы вдвоем с бабушкой, - поясняет Виктор. - Ее пенсия, моя пенсия и мой заработок в двух местах помогают вести нормальный образ жизни.

Мастер-столяр Валентин Богдеско показывает нам, какие изделия производят его подопечные. Это деревянные скворечники, игрушечные самолеты, кормушки для птиц. Молодые люди под его руководством доводят до автоматизма все операции столярного ремесла.

Главная задача центра - подгтовить молодого человека к самостоятельной трудовой деятельности

А в соседнем помещении трудятся художники по батику. Львиная доля изготовленной здесь продукции поступает в сувенирные лавки, расположенные на вокзалах и станциях железной дороги. Это расписные платки и палантины, мужские галстуки, оригинальные мешочки для упаковки подарков, наволочки на подушки-думочки.

Интересно, что рисунки для этих изделий придумывают и наносят на ткань сами инвалиды. Мастер Ирина Степанова уверяет, что художественная фантазия у ее подопечных развита ничем не хуже, чем у здоровых людей. И с ней невозможно не согласиться, когда видишь, какие диковинные сфинксы и львы расцветают на платках, расписанных здешними художниками, как преображается образ Петербурга под их руками. Многооперационной, сложной технике батика Ирина Степанова учит своих подопечных терпеливо. А когда компетенции у обучающихся достигают необходимого уровня, центр "МастерОК" отпускает их в свободное плавание. Но тоже со страховкой.

Важно сказать, что при заключении срочного трудового договора на шесть месяцев при работе в течение полного рабочего дня устроившийся сюда инвалид получает зарплату в 18 тысяч рублей. Деньги выплачиваются из бюджета Санкт-Петербурга. Впрочем, график для обучающихся гибкий: можно работать не полный день или не полную неделю, но ставка тогда, естественно, уменьшается. Те, кто уже вполне адаптировался к труду и кого в дальнейшем можно рекомендовать работодателю, заносятся в специальную базу. Кто не способен сам рассказать о себе и своих достижениях, те при участии специалистов получают свое портфолио - это видеозапись, рассказывающая о человеке, фрагменты того, чем и как он тут занимался, фотографии выполненных им изделий, а также заключение инструктора по труду и психолога. Это портфолио тоже становится своеобразным резюме для работодателя.

Напомним, что в городе существует закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Но в силу специфики производства далеко не каждое предприятие может создать у себя условия труда, необходимые для человека с особенностями. В таких случаях "МастерОК" заключает соглашения с работодателем и размещает работающих инвалидов и заказы для них на своей площадке.

По словам директора Центра "МастерОК" Ивана Граевского, главная задача "защищенных мастерских" - подготовить молодого человека к самостоятельной трудовой деятельности.

- Как правило, наши подопечные - это люди от 18 до 45 лет, многие проживают в интернатах. Но есть среди них и выпускники учебных заведений разного уровня. Есть те, кто прошел переквалификацию, получив новую компетенцию. Для таких мы устраиваем стажировки, чтобы они под руководством наставников почувствовали себя увереннее на рынке труда. Среди специалистов-стажеров есть и бухгалтеры, и юристы, и психологи, и озеленители. Кстати, в самом Центре "МастерОК" многие сотрудники - от уборщиков до директора - имеют группу инвалидности.

Всего в этом году по программе социальной занятости инвалидов планируется трудоустроить 134 человека.