В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков

В Петербурге на 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Северной столицы Павел Зеленков. Об этом сообщил на своей странице в Instagram депутат Госдумы Виталий Милонов.

Причины смерти Зеленкова пока не разглашаются. Известно лишь, что парламентарий скончался скоропостижно.

Павел Зеленков избрался в Заксобрание города в 2016-м году. До этого в течение десяти лет был главой муниципального округа "Звездное". И в парламент Петербурга он избрался по 21-му округу, это муниципалитеты "Гагаринское", "Звездное" и "Купчино".

В Заксобрании Зеленков входил в бюджетно-финансовый комитет и постоянную комиссию по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Зеленков стал автором 15 законодательных инициатив. Так, он предложил расширить перечень бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан услугами нотариусов. Также Зеленков был одним из авторов инициативы, ужесточающей ответственность для расклейщиков объявлений на улицах города.

Его последняя инициатива касалась поправок в законодательство об обращениях граждан, парламентарий предложил городским органам власти и муниципалитетам принимать граждан, достигших 70 лет, во внеочередном порядке.