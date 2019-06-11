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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Кирпич" для фуры

В Поморье обсуждают запрет на въезд большегрузов в крупные города
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 125(7883)
В Архангельске планируют ограничить въезд большегрузных фур торговых сетей в областной центр и его города-спутники - Северодвинск и Новодвинск. Дело в том, что их жители все чаще жалуются на многотонные автопоезда, которые разгружаются где им вздумается по несколько раз в день.

- Во время разгрузки эти фуры стоят на проезжей части и тротуарах, мешая автотранспорту и пешеходам, перекрывают проезды во дворы домов, создают много шума, - перечисляет заместитель председателя Архангельского областного собрания Александр Дятлов. - Прочность дорожного покрытия во дворах не рассчитана на столь интенсивный график движения крупнотоннажных автомобилей. Поэтому необходим запрет на въезд торговых фур массой более 12 тонн в города Архангельской агломерации.

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Взамен торговым сетям предлагают строить логистические центры в Приморском районе неподалеку от крупных городов. На этих площадках можно будет перегружать товар с большегрузов на автомобили малой и средней тоннажности, которые доставят его к месту назначения с наименьшим ущербом для городской инфраструктуры.

Один из крупнейших продовольственных ретейлеров России взялся построить такой распределительный центр. Компании уже выделили участок в Заостровье - между Архангельском и Северодвинском. Планировалось вложить в проект 2,5 миллиарда рублей и создать 750 рабочих мест. Но ретейлер заморозил строительство. При этом в других регионах страны у него работает около сорока распределительных центров. А недавно он приобрел региональную торговую сеть Поморья, тем самым увеличив свое присутствие в регионе.

Запрет на въезд большегрузов в города может подстегнуть создание логистических площадок, полагают авторы инициативы. Но сначала ее обсудят с представителями муниципалитетов и торговых сетей, изучат опыт других регионов. Предстоит учесть интересы всех грузоперевозчиков. Возможно, ограничения на въезд торговых фур в города введут лишь на определенное время суток.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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