В России построят суда для арктических круизов

Российские судостроители начали разработку проектов круизных судов ледового класса, предназначенных для путешествий в арктических морях. Техническое моделирование двух проектов уже началось, сообщил вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный на церемонии закладки научно-исследовательского судна "Пионер-М" на судостроительном заводе в Петербурге.

Предполагается, что в течение года будет проработан детальный концепт арктического круизного лайнера, который может быть использован не только как круизное, но и как научно-исследовательские судно, причем у туристов будет возможность наблюдать за работой ученых на его борту.

Подобные разработки существовали и раньше. Всего разработано три проекта подобных судов. Каждое из них стоит несколько миллиардов рублей. Их вместимость составляет от 120 до 300 человек, ледовый класс - от Arc6 до Arc7. Это настоящие ледоколы, которые смогут прокладывать себе путь в сплоченных однолетних арктических льдах толщиной до 1,4 метра в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 метра - в летне-осеннюю. Проект одного из этих судов, водоизмещение которого составляет 13 тысяч тонн, предусматривает возможность использования в качестве топлива сжиженного природного газ.

Дедвейт самого крупного из них, согласно проекту, составляет 17 тысяч тонн. Оно способно вместить 300 пассажиров, а на его борту предусмотрено размещение разнообразной техники для высадки пассажиров на необорудованный берег. Это моторные лодки, гидроциклы, снегоходы и даже амфибии различных типов.

- Я думаю, что в ближайшем будущем России могут потребоваться десятки ледокольных судов для туристов, - заявил Дмитрий Колодяжный. - В перспективе наша страна может получать от этого вида туризма около пяти миллиардов долларов в год.

Интерес к арктическим круизам переживает сегодня взрывной рост. Например, Гренландию посещают около 65 тысяч человек в год, мыс Норд-Кап (Норвегия) - 110 тысяч человек, норвежский остров Шпицберген - 80 тысяч человек в год. За последние 20 лет число гостей, посещающих Гренландию, выросло в 18 раз. Одной из наиболее перспективных территорий для развития морских арктических круизов считается нацпарк "Русская Арктика". Сегодня его посещают в среднем тысяча человек в год. Но, по мнению директора нацпарка Александра Кирилова, число принимаемых туристов можно увеличить до пяти-семи тысяч человек ежегодно.