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11.06.2019 10:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сыктывкаре проходит медиафорум "Местные"

Текст: Мария Голубкова (Сыктывкар)
В столице Республики Коми Сыктывкаре проходит Второй форум региональных СМИ "Местные". Как сообщает корреспондент "РГ", в этом году в нем принимают участие сотрудники районных медиа со всего региона, а также коллеги из Воронежа, Смоленска, Санкт-Петербурга. Организаторами мероприятия выступили Общественная палата РФ, Общественная палата Республики Коми и администрация региона.
Фото: Фотослужба информационного агентства БНК Фото: Фотослужба информационного агентства БНК
Фото: Фотослужба информационного агентства БНК

- Первый форум мы провели в прошлом году и убедились, что этот формат очень востребован, - рассказала заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми Анна Чуракова. - До сих пор в республике не было такой площадки для дискуссий и обучающих семинаров для медиа-сообщества. И если участники пока стесняются задавать вопросы публично, то в кулуарах стараются выяснить у спикеров важные для себя моменты.
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В первый день форума большой интерес вызвала дискуссия о феномене пост-правды. По мнению политконсультанта Александра Сайгина, вместо журналистики эмоций (на чем базируется пост-правда), начинает возвращаться журналистика факта, верификация информации приобретает все большую ценность. Этим необходимо пользоваться в том числе на региональном уровне, где достоверность приобретает особое значение в том числе в силу близости региональных СМИ к своим читателям.

Разнообразить информацию, которая предлагается на местном уровне, возможно за счет материалов, анализирующих темы федерального масштаба, затрагивающих интересы всех граждан страны. И если у региональных медиа не хватает собственных ресурсов для подобной работы, можно воспользоваться помощью со стороны.

Свой инструмент предлагает "РГ". Директор Северо-Западного филиала "РГ" Анжелика Гурская рассказала о контент-партнерстве "Российской газеты" и региональных СМИ как новом инструменте обоюдного развития.

Во второй день форума центральным мероприятием станет пленарное заседание о судьбе региональных СМИ "Закрыть нельзя поддерживать" и Открытый разговор с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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