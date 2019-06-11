Законодатели в очередной раз продлили реформу, связанную с внедрением онлайн-касс. Индивидуальные предприниматели, не имеющие сотрудников в штате, должны были установить контрольно-кассовую технику (ККТ) нового поколения до 1 июля 2019 года. На днях стало известно, что подготовительный период для них продлили еще на два года. С одной стороны, такое решение позволит спасти от закрытия своего дела многих ИП в регионах Северо-Западного федерального округа. С другой стороны, отсутствие системного подхода, по мнению экспертов, ставит под угрозу дальнейший ход реформы.

ИП ждали поправок

Мероприятия по замене старых касс новыми, имеющими доступ в интернет, стартовали в нашей стране в 2017 году. Вначале обязанности по обновлению ККТ возложили только на предприятия, ранее уже работавшие с кассовыми аппаратами.

С 1 июля 2018-го новые требования распространили на все категории налогоплательщиков, кроме двух. Во-первых, речь идет о компаниях, оказывающих услуги населению, независимо от их формы организации и системы налогообложения. Во-вторых, об индивидуальных предпринимателях, применяющих ЕНВД или патент и работающих в сфере торговли или общепита без наемных работников. Эти две категории получили отсрочку до 1 июля 2019 года.

На днях, в конце мая, Совет Федерации одобрил очередные поправки в ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ". Под отсрочку на этот раз попали ИП, которые реализуют товары собственного производства, выполняют работы, оказывают услуги населению и не имеют наемных работников. Они могут работать без касс до 1 июля 2021 года.

- Для псковских ИП новшество крайне актуально, - комментирует ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. - Мы регулярно проводили семинары, в том числе дистанционные, чтобы сообщить субъектам бизнеса о готовящемся законе. Поэтому практически все ИП, на которые распространяется послабление, ждали поправок и до последнего момента не устанавливали ККТ.

Отсрочку получили ИП, реализующие товары собственного производства и не имеющие наемных работников

Законодательное решение, по словам Аркадия Мурылева, позволит не допустить резкого падения численности субъектов малого бизнеса в Псковской области по итогам 2019 года. Но некоторый спад все же прогнозируется - за счет ухода с рынка компаний, не получивших отсрочку. В группе риска находятся небольшие магазинчики, расположенные в сельских населенных пунктах. Их владельцы, они же продавцы, зарабатывают 20-30 тысяч рублей в месяц. Многие не захотят тратить 20-30 тысяч рублей на покупку кассы, а потом ежегодно платить столько же за ее администрирование и программное обеспечение.

По прогнозам, как минимум десять процентов микрокомпаний, занимающихся розничной торговлей, в Псковской области перестанут работать к концу текущего года.

Под угрозой увольнения

Как отмечает заместитель руководителя департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Кайсаров, с точки зрения субъектов бизнеса, получивших отсрочку, текущие поправки в федеральный закон о применении ККТ, безусловно, являются позитивными. Однако постоянная смена правил игры, при которой одни игроки остаются в выигрыше, а другие проигрывают, в перспективе не может пойти на пользу реформе.

-Предприниматели получили очередной сигнал: не надо готовиться к переходу на онлайн-кассы заранее, следует тянуть до последнего, ведь ситуация может измениться в любой момент, - рассуждает Александр Кайсаров. - В результате кому-то везет, кому-то нет, возникает ажиотаж, и общая эффективность реформы снижается. Сейчас отсрочку получили только предприниматели, не имеющие в штате сотрудников, с которыми заключены трудовые договоры. Это, помимо прочего, может стимулировать ИП разрывать официальные трудовые отношения со своими работниками. Возможно, они перейдут на договоры подряда, на полностью "серые" зарплаты или изобретут какие-то другие схемы вывода сотрудников за пределы штата.

Освобождение вместо отсрочки

В перспективе, по мнению Аркадия Мурылева, следует не продлевать отсрочку, а в принципе освободить субъекты малого бизнеса, оказывающие услуги населению, от необходимости устанавливать ККТ.?Шаги в этом направлении уже делаются. В ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ" прописаны виды деятельности, на которые не распространяется действие "кассовой" реформы. Текущие поправки дополнили этот список розничной продажей бахил, арендой жилых помещений с машино-местами, услугами в сфере образования, культуры и спорта, услугами ТСЖ и жилищных кооперативов.

- Мы все время анализируем ситуацию, вычленяем отрасли, которые не нуждаются в администрировании с помощью онлайн-касс, пытаемся аргументированно донести до законодателей эту информацию, - подчеркивает Аркадий Мурылев. - Думаю, что в ближайшие два-три года закон и дальше будет трансформироваться. Надеюсь, что микрокомпании, оказывающие услуги населению, освободят от необходимости устанавливать кассы. Доходы таких предпринимателей минимальны, и государство вряд ли что-то выиграет, если все они начнут работать с использованием ККТ. А вот муниципальные образования, в бюджеты которых в основном перечисляет налоги микробизнес, могут и пострадать, если реформа в 2021 году спровоцирует массовое закрытие предприятий ИП.

Другим выходом из ситуации может стать распространение льготного налогового режима для самозанятых граждан на все регионы, развивает тему председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков. Ведь индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары собственного производства, выполняют работы, оказывают услуги населению и не имеют при этом наемных работников, фактически являются самозанятыми.

- В пилотном тестировании нового режима, не подразумевающего использования ККТ, участвуют Москва, Московская и Калужская области. Но федеральный Минфин не исключает, что в ближайшее время новый налог смогут применять самозанятые граждане в других субъектах РФ? Надеюсь, режим распространят на всю страну до лета 2021 года, когда закончится действие "кассовой" отсрочки. Тогда предприниматели смогут закрыть ИП и зарегистрироваться в качестве самозанятых. Следует отметить, что во многих развитых странах Европы и Азии власти довольно лояльно относятся к микропредпринимателям, работающим с физическими лицами и применяющим наличные расчеты. Надеюсь, российские законодатели в той или иной форме также откажутся от тотального администрирования таких небольших предприятий, - подводит итог Владимир Меньшиков.