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"Цифра" все учтет

Электросети Калмыкии модернизируют
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 125(7883)
Энергетический комплекс Калмыкии будет модернизирован в соответствии с концепцией "Цифровая трансформация-2030". Внедрение прогрессивных технологий и умных приборов учета позволит снизить на 50 процентов количество и срок отключений.
Фото: Компания "Россети Юг" Соглашение подписали врио главы Калмыкии Бату Хасиков (справа) и директор компании "Россети Юг" Борис Эбзеев. Фото: Компания "Россети Юг"
Соглашение подписали врио главы Калмыкии Бату Хасиков (справа) и директор компании "Россети Юг" Борис Эбзеев. Фото: Компания "Россети Юг"

Соответствующее соглашение заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Свои подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков и директор компании "Россети Юг" Борис Эбзеев.

Договор предусматривает сотрудничество в сфере технического перевооружения, модернизации энергетического комплекса региона, повышения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению. Кроме того, в рамках соглашения стороны проработают параметры долгосрочного тарифного регулирования.

- В среднем нам удастся снизить на 50 процентов число и частоту перебоев в работе энергокомплекса, повысить доступность технологического присоединения к сетям, а также на десять процентов увеличить срок службы оборудования. Безусловно, все это будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона, - сказал Борис Эбзеев.

Первым шагом на пути к цифровизации энергокомплекса Калмыкии станет внедрение системы интеллектуального учета. В прошлом году в республике установили более пяти тысяч приборов учета с удаленным сбором данных. Кроме того, реконструкция сети электроснабжения потребителей Элисты будет проходить по технологии Smart Grid, "умные сети электроснабжения". Это позволит создать единый центр управления сетями, который будет оборудован цифровыми каналами связи и современными информационными системами. Диспетчер в режиме онлайн сможет контролировать состояние электросетевых объектов, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Важным пунктом соглашения стал вопрос технологического присоединения солнечных электростанций. До конца года в регионе появятся Малодербетовская и Яшкульская СЭС мощностью по 49 МВт каждая. Строительство крупных объектов солнечной генерации позволит республике выйти на полное энергообеспечение.

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