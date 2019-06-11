Определены самые популярные курорты для отдыха в кемпингах

Названа десятка самых востребованных российских морских курортов для отдыха в кемпингах и эллингах (гостиничные домики прямо у моря). В нее вошли Евпатория, Судак, Алупка, Алушта, Оленевка, Саки и Ялта в Крыму, а также Анапа, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае.

Такие данные предоставил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Как сообщает сервис, туристы бронируют места на базах отдыха и кемпингах на период от 9 до 13 ночей. В среднем на аренду жилья путешественники тратят от 1 до 4,3 тысячи рублей в сутки на семью.

Свой рейтинг портал подготовил на основе данных анализа оплаченных туристами заявок (броней) на проживание с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Так, по данным сервиса, дешевле всего отдых в летних домиках обходится в Ялте - 2,3 тысячи рублей за восемь ночей, самый дорогой сервис в Анапе - 4,3 тысячи рублей за тот же период.