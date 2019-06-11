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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У берегов Крыма замечен дельфин-мутант

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В море у побережья Крыма был замечен дельфин с необычной мутацией хвостового плавника - так называемым "хвостом сирены".

Фото: Paulo Castro / University of Vermont
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- В акватории Нового Света зафиксирована особь афалины, имеющая одну лишнюю "лопасть" хвоста. Такая особенность еще не фиксировалась нигде в мире, - сообщается на странице АНО "Безмятежное Море" в соцсети.

Специалисты, ведущие наблюдения за морскими млекопитающими, пришли к выводу, что необычный хвост у дельфина сформировался именно в результате мутации, а не механического повреждения.

- На хвосте нет никаких признаков травмы, следов рубцовой ткани или посторонних предметов, он абсолютно чистый, - отмечают зоозащитники.

Они также рассказали, что известно несколько мутаций китообразных, связанных с аномальным развитием позвоночника, черепа, наличия лишних плавников и другими особенностями.

- Однако "хвост сирены", зарегистрированный нами, еще не встречался, - утверждают участники проекта.

Специалисты полагают, что аномалия не доставляет дельфину больших неудобств. Он резвится наравне с другими особями и находится в самом расцвете сил.

Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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