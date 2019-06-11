Упростить требования к маломерным судам, чтобы способствовать развитию яхтинга попросили участники морского бизнес-форума SIMBF-2019 в Севастополе. Речь идет об устранении пограничного контроля в прибрежной зоне, упрощении процедуры регистрации и перехода границы, снижении норм транспортной безопасности, создании условий для чартерных компаний и стимулировании строительства яхт в России. По словам вице-губернатора Севастополя Марии Литовко, предложения войдут в концепцию развития яхтенного туризма в Крыму.

Чтобы яхты могли свободно курсировать вдоль крымского берега, предлагается отменить здесь пограничный режим. Первое такое послабление было сделано для Балаклавы.

С июня 2018 года контроль отменен не только в самой Балаклавской бухте, но и во всей прибрежной зоне между мысами Фиолент и Айя, популярной у владельцев прогулочных яхт и катеров, дайверов, рыбаков. Если судно не покинет пределы этой акватории, капитаны не обязаны уведомлять погранслужбу о времени выхода в море, возвращении в бухту и смене стоянки. Также не нужно будет предъявлять паспорт.

- Мы говорим об отмене пограничного режима на расстоянии двух-пяти миль от берега вдоль Крымского полуострова, - рассказала Мария Литовко. - Отмена его в Балаклавской бухте упростила жизнь судоводителей и дала возможность свободно перемещаться от мыса Айя до Фиолента. За год никаких проблем из-за этого не возникло. Второй шаг - акватория всего полуострова.

Севастопольские власти также ведут переговоры с Черноморским флотом и Федеральной службой охраны о закрытых участках акватории, которые яхтсменам сейчас приходится обходить за многие мили от берега либо вообще отказываться от продолжения маршрута.

- Отдельные участки акватории перекрываются в целях безопасности и обороны, - говорит чиновница. - Одно дело, когда закрываются три морские мили от берега, и этот участок можно обойти, не пересекая границу. Но есть несколько участков прибрежной линии Республики Крым, где полностью перекрываются все 12 миль вплоть до границы внутренних морских вод РФ. Мы просим проявить индивидуальный подход и, если не проводятся учения, открывать коридор для яхт в определенные часы.

Кроме этого, яхтсмены просят отменить излишние требования транспортной безопасности. Они объясняют, что в этом и многих других вопросах законодательство не делает различий между крупнотоннажным и маломерным флотом.

- Например, лодки и катера, которые перевозят до 12 пассажиров на пляжи в Балаклаве. Требование иметь на борту охранника для них явно лишнее, - объясняет чиновница. - Второй аспект - обязательное ограждение набережных. Если все участки огородить, туристический объект превратится в закрытую зону. Мы просим не отменять транспортную безопасность, а найти баланс, который существует в международной практике.

Также судовладельцы просят упростить предоставление госуслуг по принципу МФЦ или "одного окна", чтобы они могли получать информацию и подавать документы в одном месте, а не ездить отдельно в каждую контролирующую организацию.

Потребуются и экономические стимулы. В первую очередь, они нужны для развития чартерных компаний, сдающих яхты в аренду. Около 300 тысяч наших соотечественников ежегодно уезжают за рубеж, чтобы отдыхать на арендованной яхте. Такие же услуги могут предоставлять и в крымских маринах.

- Странно было бы рассчитывать, что у нас каждый купит яхту, - отмечает Литовко. - Как показывает опыт Греции и Хорватии, нужно стимулировать чартерную деятельность. Сейчас в Севастополе аренда яхты на восемь человек без экипажа стоит 100 тысяч рублей в неделю. Это 1750 рублей за ночь на человека - дешевле, чем в отеле. Требуется поддержка компаний, которые готовы привести сюда чартерный флот.

Есть и местные препоны. Яхтсмены пожаловались на завышенную стоимость стоянки яхт в крымских портах. Например, в Ялте им навязывают обязательную оплату швартовочных услуг, хотя экипажи яхт сами выполняют эту работу. Помимо этого берут плату за высадку каждого пассажира на причал.

Комментарий

Алексей Андруцкий, президент Федерации парусного спорта Республики Крым:

- Яхтинг в Крыму развивается, бизнес отреагировал на спрос, число клиентов увеличивается. Есть запрос на увеличение яхтенного флота, причем он должен быть однотипным, чтобы проводить регаты и соревнования. Сейчас закупаются старые иностранные яхты со сроком эксплуатации более десяти лет. Можно создать собственное судостроение маломерных судов, но нужна поддержка: льготные кредиты, субсидии и налоговые преференции.