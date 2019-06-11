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11.06.2019 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В сочинской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Сочи в жилой пятиэтажке, расположенной на улице Садовой Адлерского района, произошел взрыв бытового газа. По сообщению экстренных служб, возгорания после ЧП не последовало.

Фото: СК по Свердловской области
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- Хлопок бытового газа случился на первом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место происшествия выехала группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Установлено, что от хлопка газа нарушено остекление в квартире, однако разрушений нет. Погибших и пострадавших тоже не зарегистрировано.

В экстренной службе добавили, что из пятиэтажки, где произошел хлопок газа, эвакуировано 30 человек. На месте происшествия работает группа из 27 человек и восьми спецмашин. Сейчас специалисты обследуют жилое здание на предмет возможных скрытых разрушений.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Взрывы газа в домах
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