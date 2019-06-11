В сочинской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа

В Сочи в жилой пятиэтажке, расположенной на улице Садовой Адлерского района, произошел взрыв бытового газа. По сообщению экстренных служб, возгорания после ЧП не последовало.

- Хлопок бытового газа случился на первом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место происшествия выехала группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Установлено, что от хлопка газа нарушено остекление в квартире, однако разрушений нет. Погибших и пострадавших тоже не зарегистрировано.

В экстренной службе добавили, что из пятиэтажки, где произошел хлопок газа, эвакуировано 30 человек. На месте происшествия работает группа из 27 человек и восьми спецмашин. Сейчас специалисты обследуют жилое здание на предмет возможных скрытых разрушений.