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11.06.2019 14:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти: Крым может побить рекорд по числу туристов в 2019 году

Текст: Семен Тихий (Симферополь)

В 2019 году Крым примет 7,5 миллиона туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госсовета РК Владимира Константинова.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Он отметил, что, исходя из имеющихся показателей, количество туристов сможет достичь этой цифры. Его утверждение дополнил председатель комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- По состоянию на 1 июня в республике побывали 1,27 миллиона туристов - на 11 процентов больше, чем в 2018-м. Если тенденция сохранится, в итоге Крым посетят более 7,5 миллиона, - сказал он.

Рост количества приезжающих чиновники связывают с Крымским мостом. Дальнейший рост турпотока в регион обеспечит движение поездов по нему.

Отметим, что в прошлом году в РК побывали 6,8 миллиона человек - это самая большая цифра за весь постсоветский период.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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