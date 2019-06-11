Власти: Крым может побить рекорд по числу туристов в 2019 году

В 2019 году Крым примет 7,5 миллиона туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госсовета РК Владимира Константинова.

Он отметил, что, исходя из имеющихся показателей, количество туристов сможет достичь этой цифры. Его утверждение дополнил председатель комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- По состоянию на 1 июня в республике побывали 1,27 миллиона туристов - на 11 процентов больше, чем в 2018-м. Если тенденция сохранится, в итоге Крым посетят более 7,5 миллиона, - сказал он.

Рост количества приезжающих чиновники связывают с Крымским мостом. Дальнейший рост турпотока в регион обеспечит движение поездов по нему.

Отметим, что в прошлом году в РК побывали 6,8 миллиона человек - это самая большая цифра за весь постсоветский период.