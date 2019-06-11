Финны закупили на Ямале больше двух тысяч оленьих шкур

Финляндия закупила на Ямале больше двух тысяч оленьих шкур. Факт сам по себе удивительный, поскольку в этой стране свое достаточно большое поголовье оленей. Но и спрос на шкуры северного оленя велик. Из них там изготавливают целый спектр продукции от одежды до сувениров.

- В России спрос на оленьи шкуры невысок, - отмечает Александр Земских, заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО. - В основном их используют аборигены: шьют для себя одежду, обувь. К тому же у зарубежных покупателей, как правило, возникает много претензий к качеству обработки наших шкур. Они бывают повреждены насекомыми и т. д. Поэтому отправка ямальских шкур на экспорт - это хороший задел на будущее. Закупленные на Ямале шкуры финны будут использовать для приготовления сувениров.

Шкуры заготовили еще зимой в соответствии со всеми обязательными требованиями. Сразу после забоя их законсервировали, чтобы сохранить и продезинфицировать сырье. Для этого поместили в специальный барабан и прокрутили с мелкодисперсной поваренной солью, а после уложили стопками, чтобы испарилась лишняя влага.

В планах ямальских переработчиков - поставить за рубеж тринадцать тысяч оленьих шкур в этом году.

Кстати

На Ямале сегодня самое большое поголовье оленей в мире, оно достигает 770 тысяч животных. Из-за недостатка кормовой базы перед хозяйствами остро стоит проблема глубокой переработки продукции, чтобы оленеводы могли получать прибыль, не наращивая поголовье. Важно в том числе и использование шкур, значительную часть которых до недавних пор просто выбрасывали.