Три истребителя нового поколения Су-34 прибыли на Южный Урал

Три новых многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу на вооружение смешанного авиационного полка в Челябинской области. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Самолеты совершили перелет из Новосибирска на военный аэродром Шагол. Новые Су-34 войдут в состав второй эскадрильи смешанного авиационного полка", - сказал он.

Таким образом, теперь на Южном Урале базируется 21 самолет Су-34. Впервые они поступили на вооружение округа в 2018-м. До конца года в область прибудут еще три истребителя нового поколения.

Экипажи, которым предстоит летать на Су-34, прошли обучение в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, освоили практику (в том числе - элементы высшего пилотажа), изучили технические характеристики машин.