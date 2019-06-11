В Екатеринбурге городской транспорт обработают наночастицами

Наносостав уральской инновационной компании протестируют на городском транспорте - автобусах, трамваях и троллейбусах. Администрация Екатеринбурга уже дала "добро" на эксперимент.

В комитете промышленной политики и развития предпринимательства разрешили проверить снижающий трение триботехнический состав на узлах гортранспорта (его можно применять для профилактики износа на электроприводах, подшипниках и двигателях, в том числе автомобильного и железнодорожного транспорта).

По словам сотрудников технопарка "Университетский", инноваторы запатентовали технологию восстановительного ремонта и профилактики износа машин и механизмов. Состав из наночастиц наносится на узлы трения - без разборки оборудования. В результате формируется особый антифрикционный слой (обладающим низким коэффициентом трения).

Уже проведен ряд успешных экспериментов, в том числе - на двигателе железнодорожного крана Сухоложского огнеупорного завода. Эксперты отметили снижение шума и вибрации, а также - экономию топлива: за год эксперимента она составила 14 процентов.

Как говорит гендиректор технопарка высоких технологий Марат Нуреев, тестирование поможет сблизить "мир реального производства и мировых технологий, которые зачастую находятся в параллельных плоскостях".