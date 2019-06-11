В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово. Таким образом педагог пыталась вычислить по почерку ученика, которой испортил таким же словом парту.

Забегая вперед: эксперимент увенчался успехом - личность ребенка установлена. Педагогу же вынесли дисциплинарное взыскание.

"С учителем уже проведена работа, договорились с ней о том, что этически такое вообще невозможно и недопустимо в образовательном учреждении. Перед родителями она извинилась", - рассказала агентству РИА Новости представитель департамента образования администрации Екатеринбурга.