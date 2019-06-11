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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре начали строить полигоны-экотехнопарки

Текст: Анатолий Меньшиков
В Нефтеюганском районе подготовлена площадка под размещение первого в ХМАО комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов. Как ожидается, этим летом инвестор приступит к строительству объектов.
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Через мусоросортировочный завод в Нижневартовске проходят абсолютно все бытовые отходы, собираемые на территории города. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Через мусоросортировочный завод в Нижневартовске проходят абсолютно все бытовые отходы, собираемые на территории города. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

- Мы действуем в рамках заключенного с правительством округа концессионного соглашения. Стоимость проекта - 1,1 миллиарда рублей. Из них 224 миллиона - бюджетные средства, за счет вложения которых власти региона снижают тарифную нагрузку на население. Ежегодно полигон будет принимать до 100 тысяч отходов. Годные для дальнейшего использования фракции отберут работники полуавтоматического сортировочного цеха. Комплексный полигон мы видим как экотехнопарк, поэтому часть вторсырья хотим перерабатывать на месте, выпуская востребованную на рынке продукцию. Запуск первой очереди запланирован в 2021 году, - рассказывает Евгений Барзыкин, гендиректор ООО "Ресурсосбережение ХМАО" - дочерней структуры предприятия-инвестора "Управление отходами".

Два аналогичных полигона появятся в Нижневартовском и Октябрьском районах. Они позволят прекратить захоронение ТКО в непосредственной близости от населенных пунктов, ликвидировать свалки и значительно уменьшить объем захораниваемых отходов.

Фото: iStock
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В Нижневартовске весь собираемый в 276-тысячном городе мусор поступает на сортировочный завод, строительство которого потребовало около 150 миллионов рублей. Пока здесь объем извлекаемых вторичных ресурсов не превышает пяти процентов. Он будет значительно больше после введения первого этапа раздельного сбора ТКО: жителям города предложат отделять влажные отходы от сухих и складывать их в раздельные баки во дворах домов. Небывалый для автономного округа эксперимент начнется в ближайшие месяцы.

Стоит отметить, что на территории муниципалитета установлено свыше 500 емкостей для сбора пластика. Нижневартовск являет пример многим другим городам Уральского округа: здесь решили проблему сбора энергосберегающих ламп, термометров, батареек, прочих подобных опасных отходов.

- Жителям нет нужды искать специальные боксы - они есть во всех кварталах, их достаточно. В начале прошлого года насчитывалось 22 контейнера, в марте нынешнего года их было уже 238. Сервисным обслуживанием, поставкой особых отходов лицензированным перерабатывающим предприятиям занимается юридическое лицо по договорам с управляющими компаниями, - раскрыл корреспонденту "РГ" детали организации дела начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска Владимир Кайгородов.

Организаторы недавно завершившейся XVII международной акции "Спасти и сохранить" признали Нижневартовск лучшим среди городских округов Югры в сфере охраны окружающей среды. Убедительный результат.

Власть Работа власти Регионы Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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