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11.06.2019 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курганской области мать выбросила новорожденного в унитаз поезда

Текст: Мария Гафурова

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Курганской области, выбросившей своего новорожденного ребенка в туалет пригородного поезда.

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Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в феврале 2018 года 20-летняя девушка родила мальчика в туалете электрички. Ребенок оказался жизнеспособным и здоровым, однако мать предпочла избавиться от него и выбросила в унитаз. Тело младенца обнаружили на станции Лебяжья-Сибирская работники железной дороги. По версии следствия, он скончался от переохлаждения.

Матери ребенка было предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Лебяжьевский районный суд Курганской области.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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