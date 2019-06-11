На избившего женщину-водителя автобуса уральца завели дело

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который в ходе дорожного конфликта избил женщину - водителя рейсового автобуса. "Ранее он уже был судим за аналогичное преступление", - сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления.

Напомним, накануне днем в районе перекрестка улиц Малышева и Восточной водитель Hyundai напал на женщину - шофера 45 маршрута. Она получила травмы и была госпитализирована, а подозреваемый скрылся.

Экипаж вневедомственной охраны быстро разыскал и задержал его, после чего доставил в дежурную часть.

"Подозреваемый - 35-летний местный житель - работает на одном из заводов в Екатеринбурге. Раньше он привлекался к ответственности за угрозу убийством и причинение вреда здоровью", - передает пресс-служба городской полиции.

Он рассказал стражам порядка, что ехал по Восточной, на перекрестке его машина попал в небольшое ДТП с автобусом, и он посчитал его водителя виновным: вытащил женщину из-за руля и, по его словам, два раза ударил. Этого хватило, чтобы она получила перелом грудины (таков предварительный диагноз врачей).

Несдержанный автовладелец стал фигурантом дела по части 1 статьи 112 УК РФ ("умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и может сесть на три года.