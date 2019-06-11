Рябков: США пытаются "обнулить" диалог по стратегическим вооружениям

Соединенные Штаты пытаются свести к нулю диалог по контролю за вооружениями. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, выступая на форуме "Примаковские чтения".

По словам дипломата, которого цитирует РИА Новости, сегодня Вашингтон придерживается подхода наращивания вооружений, например, размещения национальной системы ПРО, отказываясь при этом от диалога по стратегическим вооружениям. Сергей Рябков отметил, что система глобальной безопасности переживает глубокий кризис, но как остановить ее возможный распад, Москва не представляет. Кроме того, российская сторона все больше сомневается, что Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) действительно вступит в силу.

Напомним, документ был принят на Генассамблее ООН и открыт для подписания в 1996 году. Он расширил до универсальных параметров ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, который устанавливался Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. К настоящему времени его ратифицировали 164 государства, в том числе 36 стран из 44, необходимых для его вступления в силу. В то время как Россия, Великобритания и Франция провели процедуру в национальных парламентах, Пекин и Вашингтон по-прежнему воздерживаются от ратификации ДВЗЯИ.