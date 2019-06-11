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11.06.2019 11:31
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Текст: Ольга Игнатова
Непроданные продукты, у которых еще не истек срок годности, могут запретить отправлять на утилизацию. Это одно из предложений Роспотребнадзора, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу". Пищевые отходы и невостребованные пищевые продукты Роспотребнадзор предлагает использовать в качестве источников биоэнергетики.

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Помимо этого, санитарное ведомство предлагает законодательно закрепить поэтапное сокращение (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Вместо пакетов предлагается вводить использование многоразовой тары и саморазрушающихся материалов при производстве упаковки.

Ранее эксперты "Российской газеты" высказывали предложения, что неиспользованные продукты могут передаваться на благотворительность. В частности, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова напомнила, что за границей существует целая система поддержки малоимущих граждан.

 "Я сама видела в Финляндии специальные центры по бесплатной раздаче продуктов питания с истекающим сроком годности, - рассказала "РГ" Татьяна Комиссарова. - Особо подчеркну, что это - не просрочка, а именно те продукты, которые местные торговые сети явно не смогут реализовать до истечения их срока годности".

Фото: iStock
Торговым сетям запретили возвращать продукты поставщикам

Эти центры, рассказала "Российской газете" эксперт, работают на постоянной основе, туда свозят самые разнообразные продукты, чтобы человек смог составить полноценный рацион. "И обращаются туда вовсе не бомжи, - уточнила Татьяна Комиссарова, - а люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, например, те, кто потерял работу". По мнению эксперта, российским лидерам ретейла сейчас ничто не мешает пойти по тому же пути социальной ответственности.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
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