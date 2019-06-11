Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам

Издание указывает, что проект соглашения Евразийская экономическая комиссия опубликовала еще в марте, а в мае российский Минтруд направил на рассмотрение в Экспертный совет при правительстве соответствующий пакет документов. Планируется, что соглашение будет ратифицировано до конца 2019 года.

Как следует из соглашения, страна, где мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по возвращении на родину. Таким образом, пенсия, назначенная одним из государств-членов ЕАЭС, будет "экспортироваться" при переезде в другую страну экономического союза.

Трудовой стаж, приобретенный в разных странах ЕАЭС, будет суммироваться. При этом соглашение не будет распространяться задним числом на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу.

В 2020-2021 годах дополнительные расходы Пенсионного фонда России на выплаты пенсий по новому соглашению должны составить 166 миллионов рублей, однако с годами их величина будет расти.