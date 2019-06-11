Рубль ждут ключевые даты: одна из них приходится на День России

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- Рубль пока будет находиться в нерешительности относительно того, возвращаться ли ему окончательно и бесповоротно в излюбленный диапазон 64-65 рублей за доллар или передвигаться обратно на 65-66.

На этой неделе мысленно мы обращаемся к двум ключевым датам. Первая из них приходится на праздничную для нас среду 12 июня, когда будут опубликованы очередные данные по запасам нефти от Минэнерго США, столь критичные для рынков именно на этой неделе, поскольку в нефти наметился очередной ценовой разворот, на сей раз - вверх. В этой ситуации трейдеры ищут любой зацепки для "легитимизации" своей нарождающейся накануне саммита ОПЕК+ в Вене 25-26 июня игры на повышение.

К слову, в этот же день в США выйдет расширенный релиз данных по инфляции, которые, несомненно, станут "хитом дня" для наших заокеанских коллег в свете ожиданий от грядущего заседания ФРС США 19 июня и его новой "драматургии" в плане шансов уловить приметы грядущего разворота кредитно-денежной политики в США от ужесточения к ее смягчению.

Вторая важная для нас дата - грядущая пятница, 14 июня, когда ЦБ РФ, как ожидает подавляющее число российских аналитиков (и в этом смысле мы - не исключение), возобновит поступательное снижение ключевой процентной ставки.

Это должно помочь российскому частному бизнесу в условиях его непростого существования, а гражданам - чуть снизить бремя непомерно выросшей с 2017 года долговой нагрузки. Мы ждем снижения ключевой ставки на четверть процентного пункта до 7,5%.

Не снижать ставку ЦБ может заставить лишь неожиданно ухудшившийся внешний фон, который до сих пор благоприятствовал Минфину РФ на его великолепных аукционах по размещению ОФЗ.

В целом, по итогам на сегодняшний день рубль остается в плюсе с начала года примерно на 7,5% против доллара. Однако его дальнейшее укрепление, остановившееся более месяца назад, с возобновлением со стороны ЦБ биржевых покупок валюты по бюджетному правилу, становится все больше и больше под вопросом.

Сильного падения отечественной валюты мы, впрочем, также не ждем, поскольку очередная попытка нефтяной "распродажи медведями" вновь провалилась, а санкционная повестка дня накануне планируемой встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Японии - так или иначе потеряла былую остроту. Поэтому наш прогноз по рублю остается достаточно нейтральным и нехарактерно стабильным.