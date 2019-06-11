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Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

Русист: В Монголии выросло целое поколение, не знающее русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Учитель русского языка из Улан-Батора Нямжав Нямдаваа в своем эссе на XIX Международный Пушкинский конкурс "РГ" "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер?", в котором приняли участие педагоги из 39 стран мира, подробно рассказывает об уровне знаний великого и могучего в Монголии. Она разочарована.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Золотые времена конца 40-х годов прошлого века, когда русский изучался во всех школах страны по 4-5 часов в неделю, или конца 70-х, когда был создан Педагогический институт русского языка, выпустивший за 10 лет своего существования 1847 учителей-русистов, ушли в прошлое.

Конец 80-х, пишет русист, ознаменовался глубокими переменами в социально-политической и экономической жизни страны, поиском выхода на мировой рынок. В итоге первым иностранным языком был объявлен английский, и три четверти школ переходят на его изучение. "В 1989 году расторгаются контракты со всеми советскими специалистами русского языка, в том числе, преподавателями вузов и учителями. Более 500 человек попадают под сокращение, более 200 вынуждены переобучаться на учителя английского языка, - приводит грустную статистику Нямжав. - А Педагогический институт русского языка реорганизуется в Институт иностранных языков". Вследствие этого, сетует учитель, в Монголии выросло целое поколение без русского или с ломаным русским языком. 

"Почти 20 лет назад из школьной программы исключили Пушкина, даже "Сказку о рыбаке и рыбке". Получается, помнят ее и "Капитанскую дочка", "Евгения Онегина", "Я памятник воздвиг себе..." только те, кому за сорок. И они же родители моих сегодняшних учеников 7-9 классов. Их детство и молодость пришлись на "лихие" 90-ые, поэтому не удивительно, что они не знают языка великого гения. И теперь они беспомощны перед домашними заданиями по русскому языку своих детей. Это обстоятельство повышает нашу ответственность за свою профессию".

Тем не менее преподавание русского никогда не останавливалось. "По данным на 2014-2015 учебный год только в Улан-Баторе работали 180 учителей русского языка, из них 150 - по смежной с английским или монгольским программам".

С прошлого года Монгольский государственный университет образования начал выпускать учителей русского языка. "Возможно, этому способствовали отмена в 2014 году визового режима между нашими странами, неоднократный визит Владимира Путина в нашу страну", - пишет в своем эссе Нямжав.

В итоге, в муниципальных общеобразовательных школах обязательное изучение русского языка в 7-8 классах по 2, а в 9-м по 3 часа в неделю. В 2016 году вышло положение министерства образования страны об обучении русскому языку в 10-м классе по одному часу в неделю, если наберется группа не менее 25 человек. "На сегодня по столице таких школ около десяти, процесс идет туго, но все же идет", - резюмирует русист.

Справка "РГ"

По квотам правительства РФ в российских вузах учится 500 выпускников из Монголии.

После 33-летнего перерыва в стране возобновился телевизионный конкурс русского языка "Мы поедем в Артек".

В мире Восточная Азия Монголия
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