Самолету президента США урежут возможности

Новый "борт № 1" ВВС США, на котором перемещается по свету президент Соединенных Штатов, будет лишен возможности дозаправляться в воздухе. При этом дальность полета на штатном запасе топлива снизится на 1300 миль. Есть и другие ограничения, сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад Пентагона о планах военных закупок. Адресованный Конгрессу США документ не секретен, но с пометкой "только для официального использования".

В числе прочих приобретений армии США в докладе говорится о двух самолетах VС-25 - версии пассажирского лайнера Boeing-747, переоборудованной для перевозки главы государства. Те самолеты, на которых сейчас летает Дональд Трамп, выпущены в 1986-1990 годах и требуют замены. Несмотря на то, что стоимость программы обновления Air Force One сравнялась с ценой авианосца - 5,3 миллиарда долларов, - возможности самолетов будут при этом значительно урезаны. Так дальность полета VC-25 составит 5900 морских миль против 7100 у прежней модели. Новый президентский борт сможет перевозить лишь 71 пассажира, на то же количество абонентов рассчитана бортовая аппаратура связи. Нынешний CV-25 способен принимать на борт 80 человек, не считая экипажа. Снижение характеристик военные оправдывают экономией бюджетных средств.

- Разумного объяснения тому, что президентский самолет может пролететь 5900 миль, а его гражданский прототип - 7800, нет, - пишет The Drive. Равно как и тому, что без системы дозаправки в воздухе Air Force One лишится ключевой функции - удерживать президента и его ближайших помощников в воздухе продолжительное время. Чтобы избежать посадки на небезопасных аэродромах, главе США в случае крупного вооруженного конфликта придется пересесть в воздушный командный пункт E-4B - у того возможность заправляться топливом в полете имеется. А VC-25 останутся исключительно представительские функции.

Еще более анекдотичным выглядит желание Трампа изменить бело-голубую окраску "борта номер один", введенную президентом Кеннеди. Однако это решение возможны лишь после 2021 года, а тогда и глава государства может смениться, а вопрос ливреи - отпасть сам собой.