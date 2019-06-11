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11.06.2019 17:30
Проект: Пресс-релизы

Сбербанк Первый проведет дискуссию о кинематографе в рамках проекта First Talk на фестивале "Кинотавр" в Сочи

Сбербанк Первый, премиальная сеть Сбербанка, и Visa в рамках проекта First Talk и партнерства с 30-м юбилейным фестивалем "Кинотавр" проведут дискуссию о развитии русского и мирового кинематографа за последние 30 лет.

В качестве экспертов в FirstTalk примут участие Президент российского кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский, режиссер Федор Бондарчук, актриса Анна Михалкова, сценарист и режиссер Наталья Меркулова, режиссер Алексей Чупов, режиссер Наталья Мещанинова.

Формат дискуссий для клиентов премиальной сети Сбербанка Первого расширяет географию - First Talk в очередной раз пройдет за пределами столичного региона и впервые в рамках фестиваля "Кинотавр" в Зимнем театре Сочи.

Эксперты обсудят процесс развития киноиндустрии, основные тенденции, которые прослеживались в ней за последние тридцать лет и самые современные тенденции и направления, оказывающие влияние на развитие российского кинематографа.

Проект предоставляет возможность всем желающим бесплатно подключиться к прямой трансляции дискуссии удаленно по ссылке. Также у зрителей трансляции будет возможность удаленно задать вопросы приглашенным экспертам. Прямая транслиция FirstTalk пройдет 11 июня 2019 года, в 16:00 по московскому времени.

Мария Поденко, руководитель "Сбербанка Первого":

"Мы с гордостью поддерживаем российский кинофестиваль Кинотавр, который любезно предоставил нам возможность привезти сюда в Сочи наш дискуссионный проект First Talk. Больше года назад мы запустили этот формат публичных дискуссий как раз беседой о киноискусстве. Для нас особенно важно, что открытие нашего флагманского проекта на кинофестивале проходит при непосредственном участии Президента "Кинотавра" Александра Роднянского".

Ранее, в рамках партнерства с "Кинотавром", Сбербанк Первый при поддержке КАРО.Арт показал ретроспективу фильмов лауреатов "Кинотавра" разных лет в честь юбилея фестиваля. За два выходных дня 1 и 2 июня зрители бесплатно посмотрели в пяти кинотеатрах Москвы восемь культовых кинолент, ставших символами российского кино за последние 30 лет.

"Кинотавр" - главный национальный кинофестиваль России, полноценная независимая площадка для российского кинематографа, которая, неизменно оставаясь на территории искусства, ежегодно представляет срез самого актуального, яркого и талантливого кино, от авторского и экспериментального до жанрового и зрительского.

Сбербанк Первый - премиальная сеть Сбербанка. Порог входа для клиентов - от 5 млн в регионах и от 15 млн в Москве. Имеет самую большую сеть премиального банковского обслуживания в России - 149 офисов в 103 городах, 451 клиентский менеджер. В 2019 году премиальная сеть Сбербанка обслуживает ~75 тыс. клиентов. Их средний возраст - 53 года. Из них 65% - мужчины, 35% - женщины, 37% - топ-менеджеры, 30% - собственники бизнеса, 33% - рантье.

"Сбербанк Первый" предлагает клиентам обслуживание в выделенных офисах, персонального менеджера, вклады с повышенными ставками, премиальные карты, кредитование, инвестиционные услуги и страховые продукты. Подробная информация - на сайте www.sberbank.ru/sb1.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ПАО "Сбербанк"

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