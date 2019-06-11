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"Сбербанк" запустил переводы денег людям без карт

11.06.2019,  
16:56
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.

Для отправки перевода нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также его мобильный номер. Перевод оформляется в системе "Сбербанк Онлайн". Иметь карту "Сбербанка" получателю перевода не нужно - достаточно указать секретный код, который придет в SMS.

В сообщении на сайте банка говорится, что отправитель может отменить перевод, пока он не получен.

Стоимость отправки перевода составляет 1,5 процента от суммы, но не ниже 30 рублей и не выше 1000 рублей. После получения средств отправитель получит SMS-уведомление.

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Сейчас отправлять такие переводы могут клиенты 27 российских регионов, где размещены Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки "Сбербанка". Получить деньги можно в банкоматах и офисах банка по всей России. В дальнейшем география отправки переводов расширится.

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