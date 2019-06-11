Сборная Германии разгромила Эстонию со счетом 8:0

Национальная команда Германии одержала третью победу подряд на старте отборочного цикла. В домашнем матче с Эстонией команда Йоахима Лева забила восемь безответных мячей в ворота соперника.

Немцы решили все вопросы по исходу встречи уже в первом тайме. Дважды отличился Марко Ройс, по разу - Илкай Гюндоган, Леон Горецка и Серж Гнабри. 5:0 к перерыву - огромное преимущество. Но Бундестим не собиралась останавливаться и во втором тайме забила еще три мяча. Гнабри оформил дубль, еще по голу в свой актив записали Тимо Вернер и Лерой Зане.

В параллельной встрече этой группы под литерой "С" Северная Ирландия обыграла в гостях Белоруссию со счетом 1:0 и осталась лидером. В активе этой сборной 12 очков, у Германии - девять. При этом у немцев по сравнению с "зелеными парнями" есть матч в запасе.

Крайне запутанная ситуация в группе "Н". После поражения от турок слегка реабилитировались действующие чемпионы мира французы, ожидаемо легко разгромив на выезде Андорру (4:0). Ну а Турция уступила в гостях Исландии со счетом 1:2. И теперь в активе Франции, Исландии и Турции по девять баллов.

Волевой победы добилась итальянская сборная. Футболисты Роберто Манчини одолели дома Боснию и Герцеговину (2:1) благодаря двум голам во втором тайме. "Скуадра адзурра" лидирует в своей группе с 12-ю очками, а вторую строчку с отставанием в три балла занимают финны, обыгравшие в гостях Лихтенштейн (2:0). А на третью строчку поднялась Армения, неожиданно победив в гостях греков со счетом 3:2.

В остальных матчах вторника были зафиксированы следующие результаты: Бельгия - Шотландия - 3:0, Казахстан - Сан-Марино - 4:0, Венгрия - Уэльс - 1:0, Албания - Молдавия - 2:0, Азербайджан - Словакия - 1:5.