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11.06.2019 23:17
Рубрика: В мире

Штат Алабама ввел химическую кастрацию для заключенных-педофилов

Текст: Андрей Васильев

Губернатор штата Алабама подписал закон о введении химической кастрации для заключенных, которые подвергли жестокому насилию несовершеннолетних и хотят быть освобождены условно-досрочно. Противники этого решения осуждают его как "неконституционный, жестокий и унизительный" метод. После Калифорнии, Флориды, Айовы или Луизианы, настала очередь Алабамы, сообщает CBS News.

Таким образом, с 1 сентября 2019 года мужчины, которые надругались над ребенком в возрасте до 13 лет и хотят быть освобождены условно-досрочно, должны будут проходить химическую обработку в течение месяца, предшествующего их освобождению из тюрьмы. После этого, судья решит, что лечение им больше не нужно. Закон также требует, чтобы заключенные сами оплачивали свое лечение. В случае рецидива они будут отправлены обратно в тюрьму для отбывания наказания. Губернатор этого очень консервативного штата на юге США приветствовал новую меру, которая представляет собой "шаг вперед для защиты детей Алабамы". Стив Херст пытался подписать этот закон в течение многих лет.

Фото: kinopoisk.ru
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"Люди звонили мне, чтобы спросить, не считаю ли я, что химическая кастрация является бесчеловечной, но я отвечал им: "Что может быть более бесчеловечным, чем изнасиловать беспомощного ребенка?" - заявил он американским СМИ.

Лечение, вводимое перорально или инъекцией, приводит к снижению или блокированию выработки тестостерона и, таким образом, согласно сторонникам закона, позволяет остановить половое влечение. Этот метод вызывает горячие споры. Среди его оппонентов некоторые указывают на неконституционность этой меры, "жестокой и унижающей человеческое достоинство".

"Принудительное лечение наркотиками - это большая проблема", - сетует американский журналист Рэндалл Маршалл, президент Союза гражданских свобод США.

Между тем

Во Франции химическая кастрация введена на основании закона от 17 июня 1998 года о предупреждении и наказании за преступления на сексуальной почве и защите несовершеннолетних. Он предусматривает, что задержанные могут использовать его на добровольной основе в рамках психосудебного контроля. В настоящее время эта мера не является обязательной, но заключенные, которые не рассчитывают на условно-досрочное освобождение не могут требовать его, не пройдя через эту процедуру.

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