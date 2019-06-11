Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поддержал курс Банка России на наращивание золота в резервах России.

Резервные валюты волатильны, экономики, которые их эмитируют, накапливают огромные долги, а надежность золота "понятна", считает Силуанов. "Корзинка с золотом - мне кажется, абсолютно правильное вложение резервов", - сказал он, отвечая на вопросы участников "Примаковских чтений".

Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн. С начала этого года стоимость золота в резервах выросла на 3 миллиарда долларов, достигнув почти 90 миллиардов (свыше 18 процентов золотовалютных резервов).

Кроме того, вскоре после включения Международным валютным фондом национальной валюты Китая в корзину резервных валют ЦБ быстро прикупил большой объем юаней, его доля в международных резервах России колеблется около 15 процентов. Одновременно, после ужесточения санкций со стороны США, Банк России распродал значительную часть активов в долларах, сократив их долю более чем вдвое и частично заместив покупками активов в евро.

"Примаковские чтения" проходят в год 90-летия со дня рождения Евгения Примакова, они организованы ИМЭМО РАН, Международным центром торговли Москвы и Торгово-промышленной палатой РФ.