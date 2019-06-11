Сирийские военные отразили две атаки боевиков в районе Пальмиры

Сирийская армия отбила нападение боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") на свои позиции в районе города Пальмира.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на государственное телевидение САР. Было отражено нападение остатков группировки ДАИШ на два поста армии в пустыне к востоку от Пальмиры в районе станции T3. По данным канала, среди террористов есть убитые, также нанесен ущерб их технике.

Ранее, напомним, к югу от Пальмиры террористы атаковали патруль сирийской армии. В результате погибли трое сирийских военных, в том числе один офицер.