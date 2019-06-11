СМИ: Картина да Винчи "Спаситель мира" может находиться на саудовской яхте

Журналисты разных стран мира продолжают расследовать один из самых громких детективных сюжетов в истории современного арт-дилерства. Речь идет о внезапном исчезновении картины "Спаситель мира", приписываемой перу великого Леонардо да Винчи.

После того, как при загадочных обстоятельствах она пропала из фондов филиала Лувра в Абу-Даби перед самым открытием экспозиции, на которой должна была быть выставлена этой весной, портал artnet.com со ссылкой на свои источники сообщил о том, что полотно может находиться в соседнем и крупнейшем государстве Персидского залива, а именно - в Саудовской Аравии. В Эр-Рияде эти утечки официально не подтверждают.

По данным издания, в настоящее время полотно хранится не где-нибудь, а на яхте самого наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Якобы один из самых молодых и могущественных политиков в регионе, покровительствующий искусствам, намерен в будущем передать его в культурный центр города Аль-Ула, который саудовские власти постепенно начинают открывать для туристов.

Тем временем картина "Спаситель мира", по поводу авторства и оригинальности которой продолжают ломать копья искусствоведы, еще в 2017 году ушла с молотка на аукционе Кристис за 450 млн долларов. И, таким образом, стала самым дорогим произведением искусства, оцененным в наше время на торгах. Она и до этого долгое время считалась утраченной. Кроме того, нужно иметь в виду, что существует несколько версий "Спасителя".