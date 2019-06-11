Новости

СМИ: Сводный брат Ким Чен Ына был агентом ЦРУ 20:00
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира 19:52
Порошенко встретился с директором ЦРУ Петреусом 19:50
На Москве-реке перевернулся водный велосипед 19:27
Президент Украины предложил уволить генпрокурора и главу МИД 19:02
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления 19:02
СК выяснит все обстоятельства задержания журналиста Голунова 18:57
В Петербурге к "Алым парусам" сняли леса с Ростральной колонны 18:47
Лукашенко рассказал, почему не доверяет прогнозам синоптиков 18:35
Медведева и Загитова включены в список кандидатов в сборную России 18:30
Двоих руководителей столичной полиции накажут за "дело Голунова" 18:29
Раскол среди раскольников: Филарет отказался признать указ Константинополя 18:26
В районе турецкой Аланьи в ДТП погибли супруги-россияне 18:14
Власти согласовали акцию в защиту Голунова 16 июня на проспекте Сахарова 18:08
Пушков: Нет причин говорить об атаке на свободу слова в России 18:04
В Ухте сотрудник МЧС в выходной день спас детей от огня 17:59
Футболист Дмитрий Живоглядов перешел из "Уфы" в "Локомотив" 17:52
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине 17:47
Путин на саммите в Душанбе изложит позиции по Афганистану, Сирии и Ирану 17:47
В Саранске соберут гигантский футбольный мяч из людей 17:38
Путин в Душанбе может встретиться с эмиром Катара 17:26
ВТБ подтвердил сбой в работе своих онлайн-сервисов 17:17
МРК "Великий Устюг" отправился на службу в Средиземном море 17:17
"Огромная тайна" обнаружена на обратной стороне Луны 17:15
Прекращено уголовное преследование журналиста Голунова 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
11.06.2019 20:00
Рубрика: В мире

СМИ: Сводный брат Ким Чен Ына был агентом ЦРУ

Текст: Максим Макарычев
Ким Чен Нам, старший сын покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира, сводный брат Ким Чен Ына работал информатором ЦРУ до того, как его убили в малазийском аэропорту в 2017 году, говорится в статье The Wall Street Journal.
Фото: Hyundai News/ wikipedia.org Фото: Hyundai News/ wikipedia.org
Фото: Hyundai News/ wikipedia.org

По словам источника издания, осведомленного в этом вопросе, Ким "несколько раз встречался с агентами управления".

Ничего не известно о том, что старший брат Ким Чен Ына рассказал агентам ЦРУ, тем не менее, в статье говорится о том, что он "почти наверняка связывался со службами безопасности других стран, особенно Китая".

ЦРУ отказалось комментировать запрос, с которым к нему обратился Fox News.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Бронированный Mercedes Ким Чен Ына неприятно удивил концерн Daimler

Гражданка Вьетнама, судимая по делу об убийстве Ким Чен Нама, была освобождена из малазийской тюрьмы и вернулась на родину в начале июня. Доан Тхи Хуонг, последняя подозреваемая, которая была заключена под стражу после предъявления обвинения в смерти Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического веществе VX, заявила в аэропорту, что "дело окончено".

Хуонг и ее напарнице, индонезийке Сити Айся, было предъявлено обвинение в сговоре с четырьмя северокорейцами с целью убийства Ким Чен Нама. Две женщины, сказали: они думали, что принимают участие в безобидном розыгрыше для телешоу и обмазали отравляющим веществом лицо Ким Чен Нама в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Они были арестованы несколько дней спустя и обвинены в убийстве.

Хуонг признала себя виновной в нанесении телесных повреждений в мае после того, как прокуратура сняла с нее обвинение в убийстве. Она была приговорена к 40 месяцам тюремного заключения со дня ее ареста и досрочно освобождена за хорошее поведение. Четыре северокорейца покинули Малайзию в день, когда был убит Ким.

В мире Восточная Азия Северная Корея Лидер КНДР Ким Чен Ын
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Путин на саммите в Душанбе изложит позиции по Афганистану, Сирии и Ирану
МЧС: 30 детских лагерей попали в "черный список"
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу