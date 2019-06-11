СМИ: Сводный брат Ким Чен Ына был агентом ЦРУ

Ким Чен Нам, старший сын покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира, сводный брат Ким Чен Ына работал информатором ЦРУ до того, как его убили в малазийском аэропорту в 2017 году, говорится в статье The Wall Street Journal.

По словам источника издания, осведомленного в этом вопросе, Ким "несколько раз встречался с агентами управления".

Ничего не известно о том, что старший брат Ким Чен Ына рассказал агентам ЦРУ, тем не менее, в статье говорится о том, что он "почти наверняка связывался со службами безопасности других стран, особенно Китая".

ЦРУ отказалось комментировать запрос, с которым к нему обратился Fox News.

Гражданка Вьетнама, судимая по делу об убийстве Ким Чен Нама, была освобождена из малазийской тюрьмы и вернулась на родину в начале июня. Доан Тхи Хуонг, последняя подозреваемая, которая была заключена под стражу после предъявления обвинения в смерти Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического веществе VX, заявила в аэропорту, что "дело окончено".

Хуонг и ее напарнице, индонезийке Сити Айся, было предъявлено обвинение в сговоре с четырьмя северокорейцами с целью убийства Ким Чен Нама. Две женщины, сказали: они думали, что принимают участие в безобидном розыгрыше для телешоу и обмазали отравляющим веществом лицо Ким Чен Нама в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Они были арестованы несколько дней спустя и обвинены в убийстве.

Хуонг признала себя виновной в нанесении телесных повреждений в мае после того, как прокуратура сняла с нее обвинение в убийстве. Она была приговорена к 40 месяцам тюремного заключения со дня ее ареста и досрочно освобождена за хорошее поведение. Четыре северокорейца покинули Малайзию в день, когда был убит Ким.