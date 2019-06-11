США расширили санкции против сирийского бизнеса

Американский минфин расширил санкции в отношении нескольких компаний стран Ближнего Востока и Персидского залива, связанных с сирийским предпринимателем Самером Фозом и двумя его родственниками. Об этом сообщается на сайте и в микроблоге Twitter ведомства.

Речь идет в общей сложности о 13 компаниях и проектах как в самой Сирии, так и в Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах. Большинство из них связаны со строительным бизнесом Фоза, который также внесен в санкционный список Евросоюза.

В минфине отмечают, что "олигарх Фоз" создает объекты недвижимости на территориях, подконтрольных официальному Дамаску. Кроме того, две ливанские компании попали под ограничительные меры Вашингтона в связи с танкерными поставками нефти в САР.