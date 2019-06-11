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Telegram "обрушился" во всем мире

11.06.2019,  
16:42
Текст:  Антон Благовещенский

Пользователи Telegram в разных странах мира столкнулись с перебоями в работе мессенджера. Проблемы начались 11 июня примерно в 14 часов по московскому времени.

Судя по жалобам, которые пользователи оставляют в соцсетях, проблемы возникают в основном при работе с веб-версией мессенджера и десктопным приложением, включая невозможность осуществить логин.

Сообщения о недоступности Telegram поступали из стран Европы, Южной Америки, США, Австралии, государств Африки, свидетельствуют данные DownDetector.

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Отмечается, что с перебоями столкнулись и пользователи мобильных приложений. По состоянию на 16:30 сервис почти полностью восстановил работоспособность.

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