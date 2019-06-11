Три четверти почтовых посылок выдается с помощью электронной подписи

Новости

Почему АвтоВАЗ не возобновит выпуск "классики" 14:14
В Совфеде предложили заменить "мягкую силу" на "силу добра" 13:57
Сенаторы подумают о том, как оградить Россию от псевдоэкологов 13:54
В Москве проверят незаконные точки торговли клубникой 13:49
Памятник Евгению Примакову установят в сквере напротив МИД 13:47
СК Прикамья расследует смерть пенсионера от ожогов в доме престарелых 13:44
Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве страны 13:42
Определены самые популярные курорты для отдыха в кемпингах 13:34
В Петербурге очистили от цемента "пианино для каждого" 13:31
В Арктике откроют визит-центр для туристов 13:23
Оренбургская таможня пресекла ввоз 4100 черепах под видом капусты 13:22
В Барнауле умер бывший мэр города Анатолий Мельников 13:19
Полиция задержала хулигана, устроившего погром в журнале "Сноб" 13:13
В Кузбассе в мусорном баке обнаружено тело младенца 13:11
Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов 13:10
МЧС: С начала года в России сгорели 130 домов, пострадали 88 человек 13:10
Скандинавский циклон принес в Мурманскую область июньский снег 13:10
Названы самые популярные гастронаправления начала лета 13:10
Инвестиции ЕБРР в экономику Беларуси могут превысить 360 млн евро 13:09
Иностранным членам жюри конкурса имени Чайковского упростили работу 13:06
В Прикамье 11-летняя девочка получила сильные ожоги на пикнике 13:02
В Сочи газ в доме взорвался из-за невыключенной духовки 13:01
На российском рынке появилась быстрая и экономичная версия Audi A6 13:00
Крымский суд арестовал четверых активистов "Хизб ут-Тахрир" 12:59
Матвиенко поручила найти деньги на оборудование и зарплаты для МЧС 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
11.06.2019 12:38
Рубрика: Экономика

Три четверти почтовых посылок выдается с помощью электронной подписи

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Все больше жителей Москвы и Подмосковья выбирают услугу по ускоренному получению отправлений с помощью простой электронной подписи.

В столице с использованием этого сервиса было выдано около 15 миллионов почтовых отправлений за первые шесть месяцев этого года - на 20 процентов больше, чем за весь 2018 год. В Московской области - почти 7 миллионов почтовых отправлений, что превысило показатели прошлого года на 47 процентов. В целом, сегодня уже 71 процент всех врученных почтовых отправлений составляют посылки, выданные с помощью электронной подписи, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

"Почта России" и "Авито" запустят совместный сервис доставки

Процесс выдачи почтовых отправлений с использованием этого сервиса занимает не больше 30 секунд. "Почта России активно работает над внедрением передовых цифровых технологий. Мы стремимся сократить время обслуживания клиентов, поэтому и дальше будем предлагать новые услуги, которые помогают ускорить процесс", - отмечает директор филиала макрорегиона Москва Дмитрий Адушев.

Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте "Почты России" или в почтовом отделении. В заявке указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. Также заполнить анкету можно в любом отделении почтовой связи столицы и Подмосковья.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения простой электронной подписи ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте "Почты России" и нажать кнопку "Получить через Госуслуги" после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. 

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит sms-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет "Почты России".

После оформления заявления клиенту больше не нужно заполнять бумажные извещения. При получении посылки потребителю достаточно назвать оператору свои имя и фамилию или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет sms-сообщение или Push уведомление в мобильном приложении "Почты России" с кодом подтверждения. Его необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.

Экономика Отрасли Связь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко обсудила с генпрокурором дело Голунова
В Махачкале возбудили дело по факту гибели людей на танкере
Опубликовано видео перехвата самолетов США и Швеции над Балтикой
Курс евро опустился ниже 73 рублей
Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах