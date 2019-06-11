Три четверти почтовых посылок выдается с помощью электронной подписи

Все больше жителей Москвы и Подмосковья выбирают услугу по ускоренному получению отправлений с помощью простой электронной подписи.

В столице с использованием этого сервиса было выдано около 15 миллионов почтовых отправлений за первые шесть месяцев этого года - на 20 процентов больше, чем за весь 2018 год. В Московской области - почти 7 миллионов почтовых отправлений, что превысило показатели прошлого года на 47 процентов. В целом, сегодня уже 71 процент всех врученных почтовых отправлений составляют посылки, выданные с помощью электронной подписи, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

Процесс выдачи почтовых отправлений с использованием этого сервиса занимает не больше 30 секунд. "Почта России активно работает над внедрением передовых цифровых технологий. Мы стремимся сократить время обслуживания клиентов, поэтому и дальше будем предлагать новые услуги, которые помогают ускорить процесс", - отмечает директор филиала макрорегиона Москва Дмитрий Адушев.

Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте "Почты России" или в почтовом отделении. В заявке указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. Также заполнить анкету можно в любом отделении почтовой связи столицы и Подмосковья.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения простой электронной подписи ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте "Почты России" и нажать кнопку "Получить через Госуслуги" после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение.

После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит sms-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет "Почты России".

После оформления заявления клиенту больше не нужно заполнять бумажные извещения. При получении посылки потребителю достаточно назвать оператору свои имя и фамилию или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет sms-сообщение или Push уведомление в мобильном приложении "Почты России" с кодом подтверждения. Его необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.