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У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Поп-музыка
    11.06.2019, 16:41
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

При этом представитель артистки, Роман Петрухин, в беседе с "Вечерней Москвой" отметил, что расстройство это "только помогает" Плетневой в ее творческой работе. И "не нужно думать, что это заболевание".

Петрухин акцентировал: наличие недуга исполнительница "никогда не скрывала и много раз говорила о том, что на сцене она одна, а дома совершенно другая".

Перед этим сегодня в российских средствах массовой информации появилась копия выданной артистке психиатрами ФГБУ НМИЦПН имени В.П. Сербского справки, где говорится, что она страдает расстройством диссоциативной идентичности.

Согласно чему освобождается от ответственности за совершение "неадекватных, противоправных и противозаконных действий" во время проведения различных публичных мероприятий.

Анна Плетнева родилась в 1977 году в Москве. После увольнения из проекта Лены Перовой пела в "Лицее". Покинув "Лицей", создала "Кофе с Дождём", где выступала как певица и продюсер. В 2006-м вместе с бывшим участником "Амеги" создала "Винтаж".

Снялась в мюзикле "Новый год в деревне Глухарево". Выступила композитором сериала "Кадетство".

Ранее сообщалось, что Анна была госпитализирована с тяжелым диагнозом.

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