Ученые рассказали, как из "совы" быстро превратиться в "жаворонка"

Австралийские ученые вместе с коллегами из университетов Бирмингема и Суррея в течение трех недель помогли нескольким десяткам людей, которые поздно укладывались спать и с трудом просыпались по утрам, изменить свой режим.

- Результаты нашей работы подчеркивают способность в короткий период и относительно просто перенастроить циркадные ритмы без различных медицинских препаратов. Разработанная методика улучшает качество сна, психическое здоровье и повышает производительность труда, - пояснила ведущий автор исследования доктор Элиз Фейсер.

Сообщается, что участники эксперимента должны были 21 день просыпаться на 2-3 часа раньше, чем обычно. После пробуждения добровольцам предлагалось как можно скорее съесть завтрак.

Обедать им всегда нужно было в одно и то же время, а ужинать обязательно до семи вечера. Укладываться в рамках эксперимента следовало также на 2-3 раньше, чем обычно. Режим соблюдался как в рабочие дни, так и в выходные.

По оценкам исследователей, вскоре у добровольцев снизился уровень стресса, улучшилось настроение и увеличилась производительность труда - теперь пик работоспособности приходился не на вечер, а на дневные часы.