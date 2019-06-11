Ушаков: Идея о встрече Путина и Трампа висит в воздухе

Кремль не получил от американской стороны конкретную информацию по возможности встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напомним, ранее Трамп говорил, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28-29 июня.

“Что касается встречи с американцами, что я могу сказать - в воздухе висит идея по возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках саммита G20. Но, обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала”, - пояснил Ушаков. По его словам, ни по каким каналам пока не обсуждается время, место проведения, повестку дня этой встречи.

При этом Ушаков подчеркнул, что поступило много заявок от других лидеров, желающих встретиться с Владимиром Путиным в Осаке.